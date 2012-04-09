جابجایی7میلیارد SMS در نوروز/ وضعیت قابل قبول شبکه های ارتباطی

به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت شبکه های ارتباطی تلفن ثابت، همراه و اینترنت در ایام نوروز 91 روند قابل قبولی داشته به نحوی که در اکثر ساعات مشترکان سرویس های ارتباطی با کمترین مشکل برقراری ارتباط را تجربه کرده و به راحتی از ابزارهای مختلف ارتباطی بهره بردند.

وضعیت شبکه های ارتباطی در نوروز

شواهد نشان می دهد که در روزهای نخست سال جاری استفاده از اینترنت به عنوان یکی از ابزارهای ارتباطی در میان کاربران ایرانی با کمترین مشکلی صورت گرفت و اختلال و قطعی ارتباط این شبکه که در ماههای پایانی سال بیش از پیش نمود پیدا کرده بود در ایام نوروز کمتر به چشم خورد.

کاربران خطوط تلفن ثابت نیز از وضعیت کیفی این شبکه راضی بوده و این شبکه مانند سالهای گذشته تقریبا بدون مشکل سرویس مدنظر را به مشترکان ارائه کرد و تنها اختلالی کوتاه مدت به دلیل افزایش بارترافیکی از خطوط ثابت به موبایل و برعکس در ساعتهای ابتدای آغاز سال جدید در برخی مناطق وجود داشت که برطرف شد.

در همین راستا وضعیت شبکه های موبایل در نوروز نسبت به سالهای گذشته قابل قبول تر ارزیابی شد و مشترکان موبایل با حداقل اختلال در روزهای نخست سال جاری مواجه شدند که بیشترین اختلالات نیز در ساعات نخست تحویل سال برای ارسال پیام کوتاه و موفقیت برقراری تماس اعلام شده است.

در همین حال به نظر می رسد با وجود ابزارهای مختلف ارتباطی همچنان ایرانیان مانند دیگر نقاط دنیا از پیام کوتاه در ارائه تبریک در مناسبتهایی مانند عیدنوروز بیشترین استفاده را می برند که جابجایی بیش از 7 میلیارد پیام کوتاه طی 14 روز نخست سال گواهی براین ادعا است.

درآمد چند ده میلیاردی اپراتورها از نوروز

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزایش 74 درصدی ارسال پیامک را در 5 روز نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال 90 تخمین زده است و اعلام کرده که در 5 روز نخست فروردین ماه امسال به طور میانگین روزانه بیش از 566 میلیون و 905 هزار و 749 پیامک در میان مشترکان اپراتورهای تلفن همراه مبادله شده است.

برهمین اساس و درصورتیکه فرض بگذاریم که تمامی پیامکهای ارسالی مشترکان اپراتورهای اول و دوم به صورت فارسی و تنها به صورت یک پیام کوتاه مبادله شده باشد اپراتورهای موبایل در کمتر از 15 روز در حداقل ترین فرض ممکن 700 میلیارد ریال از محل ارسال پیامکهای نوروزی درآمد کسب کرده اند.