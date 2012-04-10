نخستین پارک پتروشیمی خاورمیانه در عسلویه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور رستم قاسمی وزیر نفت امروز 22 فروردین ماه واحد بوتن- یک مجتمع پتروشیمی جم به عنوان یکی از بزرگترین پارک‌های پتروشیمی جهان در عسلویه به طور رسمی افتتاح شد.

این پارک پتروشیمیایی از ظرفیت تولید سالانه 100 هزار تن محصول بوتن یک برخوردار است؛ ضمن آنکه این بوتن یک یکی از محصولات کمیاب و گران قیمت صنایع پتروشیمی جهان محسوب می‌شود.



برای طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی این واحد پتروشیمیایی حدود 118 میلیون دلار سرمایه گذایر انجام شده است و با افتتاح این پارک پتروشیمی برای نخستین بار واردات محصول بوتن یک به داخل کشور متوقف شد.

برای ساخت این واحد پتروشیمیایی بیش از 2 میلیون و 200 هزار نفر ساعت کار انجام شده است و این حجم کار بدون هیچ گونه حادثه‌ای به انجام رسیده است.

ارزش تولیدات قابل فروش واحد بوتن یک مجتمع پتروشیمی جم حدود 180 میلیون دلار در سال برآورد می شود همچنین پیش بینی شده است در مدت سه سال سرمایه گذاری انجام شده برای احداث این واحد بازگشت داده شود.

حسن علی پاکروان رئیس مجتمع پتروشیمی جم در گفتگو با مهر از مشارکت سه شرکت تکنی مونت، انی ایتالیا و اکسنز فرانسه برای ساخت 3 پارک جدید پتروشیمی ایران در بندر عسلویه خبر داد و گفت: واحد بوتن یک پتروشیمی جم نخستین پارک پتروشیمی کشور رابه شمار می رود.



به گفته این مقام مسئول در حال حاضر این شرکت فرانسوی به تمامی تعهدات خود برای راه اندازی و تامین گارانتی، تجهیزات طرح توسعه پتروشیمی جم پایبند بوده است.



با بهره برداری از واحد بوتن یک پتروشیمی جم، اخیرا عملیات اجرایی واحد بوتادین استایرن، واحد رابر و بوتادین استارین پتروشیمی جم به عنوان سایر پارکهای پتروشیمیایی ایران در عسلویه آغاز شده است.



لیسانس واحد بوتن یک توسط اکسنز فرانسه و لیسانس سایر پارک‌های پتروشیمیایی این مجتمع پتروشیمی توسط شرکت‌های ایتالیایی انی و تکنی مونت تامین شده است.

همچنین امروز طرح تولید فرمالین و رزین فرمالدئید مجتمع پتروشیمی جم با ظرفیت تولید سالانه 7500 تن فرمالین و 20 هزار تن رزین فرمالین به طور رسمی در مدار بهره برداری قرار گرفت.

برای ساخت این طرح پتروشیمی با مشارکت بخش خصوصی حدود 170 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است و پیش بینی می شود این سرمایه گذاری در مدت سه سال بازگشت داده شود.

علاوه براین پیش بینی شده است راه اندازی این مجتمع پتروشیمی سالانه بیش از 172 میلیارد ریال درآمد نصیب اقتصاد کشور کند.

این مجتمع با لیسانس و مهندسی پایه شرکت آلدر ایتالیا و ساختمان و نصب توسط پیمانکاران داخلی انجام شده است ضمن آنکه محصول فرمالین این واحد پتروشیمی در صنایع چسب، رزین و ملامین و از محصول رزین فرمالدئید به عنوان پوشش دهنده کودهای اوره کشاورزی استفاده می شود.