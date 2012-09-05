فجرسپاسی و کرانچار جریمه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و براساس اعلام سایت رسمی فدراسیون فوتبال، باشگاه فجرسپاسی به دلیل تخلفات تماشاگرانش در دیدار سوم شهریور91 مقابل گهرزاگرس را به پرداخت 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد. همچنین کمیته انضباطی به کادر فنی هر دو تیم تذکر داد تا در بازی‌های آینده با اعمال رفتار مسئولانه از بروز تخلفات جلوگیری کنند. رای صادره قطعی است.

براساس گزارش ناظر داوری و ناظر بازی تیم‌های پیکان و سپاهان در تاریخ دوم شهریورماه، "زلاتکو کرانچار" در کنفرانس خبری بازی حاضر نشد و شخص دیگری را به جای خود فرستاد، به همین دلیل وی به پرداخت مبلغ 20 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

همچنین عبدالله ویسی در کنفرانس پس از این بازی درباره داوری اظهاراتی را عنوان کرده که کمیته انضباطی به وی تذکر می‌دهد تا از اظهارنظر و دخالت در امور داوری خودداری کنند. بدیهی است در صورت تکرار، جرایم سنگین‌تری برای ایشان در نظر گرفته خواهد شد. آرای صادره قطعی است.

براساس گزارش ناظر داوری و ناظر بازی دیدار تیم‌های راه آهن و فولاد خوزستان، در دوم شهریور 91 علی دایی و طرفداران تیم راه آهن در طول بازی به داوری اعتراض می‌کردند. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رفتارهای فوق را تخلف می‌داند و به علی دایی سرمربی تیم راه آهن به شیوه رعایت مقررات تذکر می‌دهد. همچنین این کمیته به عباسفرد بازیکن تیم راه آهن که در اواخر نیمه دوم با یکی از بازیکنان تیم حریف مجادله لفظی داشته توصیه می‌کند ضمن مراقبت و کنترل اعمال خود در مسابقات آینده از بروز تخلفات شدید جلوگیری کند. آرای صادره قطعی هستند.