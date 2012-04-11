ما کمترین ممیزی را بین سریال های نوروزی داشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا مهدوی پیش از اینکه از سعید سلطانی برای ساخت سریال نوروزی "فراموشی" دعوت به کار کند، مجموعه "تکیه بر باد" را برای ماه رمضان آماده پخش داشت. سریالی که هنوز روی آنتن نرفته و طبق گفته مهدوی برای کارگردانی این سریال هم ابتدا سراغ سلطانی آمده است.
وی درباره زمان قطعی پخش "تکیه بر باد" اظهار کرد: طبق اعلامی که از طرف شبکه به من شده اوایل اردیبهشت سریال روی آنتن میرود و امیدوارم مخاطبان رضایتمندی داشته باشد. این سریال هم اکنون مراحل آخر تدوین را پشت سر میگذارد.
این تهیهکننده با بیان اینکه منتظر فرصتی برای همکاری با سعید سلطانی بوده است، ادامه داد: ایشان قرار بود "تکیه بر باد" را هم بسازند که با "ستایش" همزمان شد. البته با هم تله فیلمی به نام "حق السکوت" هم کار کردهایم.
وی افزود: امیر مهدی ژوله فیلمنامهای درباره عید داشت که با دوستان به این نتیجه رسید ساختش را به ما محول کند. جلسات متعددی هم با حضور گروه فیلم و سریال و مدیر شبکه داشتیم تا کار تولید شروع شود. البته شبکه کارهای دیگری هم داشت و در نهایت لطف و عنایت خداوند شامل حال ما شد که در نوروز روی آنتن برویم.
مهدوی تصریح کرد: البته آقای سجاده چی هم در فیلمنامه زحمت زیادی کشید. چرا که فیلمنامه اساس کار است و من به بحث نگارش اعتقاد دارم. در واقع کمک دوستان به این نتیجه منجر شد تا با مشورت و کارشناسیشان در کوتاه ترین زمان ممکن کار مقبولی را ارائه کنیم.
تهیهکننده "فراموشی" با اشاره به اینکه پیش تولید سریال و جمع کردن بازیگران 15 تا 20 روز طول کشیده، یادآور شد: پیش تولید ما با آغاز تصویربرداری دیگر سریالها هم زمان شد. با این حال سلطانی یک کارگردان سرد و گرم چشیده است و میشد به او اعتماد کرد. امیدوارم نتیجه کار هم از ذهن مخاطبان نرود.
وی در پاسخ به اینکه چه اصراری برای ساخت سریال طنز داشتهاید؟ اظهار کرد: اگر بشود مسائل و معضلات جامعه را در قالب یک درام با چاشنی طنز ارائه کرد، کار ماندگاری بیشتری خواهد داشت. چرا که همیشه چیزی که مردم را میخنداند و شادشان نگه میدارد، بیشتر در خاطرشان میماند و تاثیر افزونتری نیز دارد.
مهدوی تصریح کرد: البته در ناخودآگاه مردم کارهای قبلی آقای سلطانی مثل "پس از باران" و "ستایش" مانده و این کار را برای ما سادهتر میکند.
وی در اینباره که آیا اسم پیشین سریال "پدر ناخوانده" دچار ممیزی شده یا خیر؟ گفت: ما دو اسم مد نظر داشتیم که در نهایت "فراموشی" به تصویب اداره کل طرح و برنامه و معاونت سیما رسید. در واقع باید بگویم کمترین ممیزی برای ما بوده است. به قول یکی از دوستان ممیزی ما قویتر از سازمان هم عمل کرده است.
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