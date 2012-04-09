به گزارش خبرگزاری مهر سعید قدیمی گفت: برنامه آموزشی رشته‌های روان‌شناسی شخصیت، برنامه‌ریزی آموزشی، سیاست‌گذاری عمومی، اخلاق کاربردی، تربیت اخلاقی، اسلام و روان‌شناسی اجتماعی، حکمت هنر اسلامی، علوم تربیتی گرایش تعلیم و تربیت ارزش‌ها، مدیریت راهبردی فرهنگ، علوم و معارف قرآن، گرایش تفسیر اجتماعی و اندیشه سیاسی- اجتماعی معاصر در مقطع کارشناسی ارشد تصویب شد.

وی افزود: علاوه بر این، برنامه آموزشی دوره کارشناسی رشته معارف سلامی و مطالعات زنان و برنامه آموزشی رشته کلام اسلامی در شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی نیز به تصویب رسید.

دبیر شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی اعلام کرد: برنامه آموزشی رشته‌های فقه مقارن، فلسفه ذهن، فقه تربیتی، علوم اسلامی رشته حقوق بین‌الملل، عرفان اسلامی، دانش اجتماعی مسلمین، اندیشه معاصر مسلمین و فلسفه علوم اجتماعی در مقطع دکتری نیز مورد تصویب شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی قرار گرفت.