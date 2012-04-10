جای خالی نمایندگان کشورمان در جمع بهترینها/ 28 کشور مدال کسب کردند

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات با حضور 753 تکواندوکار از 93 کشور جهان به مدت پنج روز در شرم الشیخ مصر برگزار شد که در نهایت یکشنبه با قهرمانی کره جنوبی و نایب قهرمانی کشورمان به پایان رسید.

اما کمیته برگزاری این مسابقات عنوان بهترین تکواندوکار را به دو عضو تیم قهرمان اعطاء کرد. "کیم یونگ سئوک" دارنده مدال طلای وزن 55- کیلوگرم در بخش مردان و "چوی بیول" صاحب مدال طلای وزن 44- کیلوگرم هر دو از کره جنوبی جایزه فنی ترین تکواندوکار را کسب کردند.

"چونگ وان" سرمربی تیم ملی کره جنوبی و "ایگورلازاروف" سرمربی روسیه نیز به عنوان بهترین مربیان انتخاب شدند. در بخش داوران نیز "چول وانگ" داور کره ای الاصل آذربایجان ، "استیگ نیس" از نروژ، "ریونسو کروز" از مکزیک ، "وان تان" از ویتنام و "ماریا مرکوری" از گرجستان به عنوان بهترین های این دوره از مسابقات انتخاب شدند.

در این دوره از مسابقات 80 مدال طلا، نقره و برنز در دو بخش دختران و پسران کسب شد که از میان 93 کشور شرکت کننده تنها 28 کشور موفق به کسب مدال شدند. از میان این 80 مدال هم کره جنوبی با 11 مدال که هشت تای آن طلا بود بیشترین مدال را کسب کرد. روسیه با هفت مدال که سه تای آن طلا بود در مکان بعدی است و ایران و ترکیه هم با شش مدال در این بخش سوم و چهارم هستند.البته ترکیه مدال طلا کسب نکرده و تیم کشورمان دو مدال طلا، دو نقره و دو برنز کسب کرده است.

تیم ملی کشورمان که دو سال قبل در هشتمین دوره این مسابقات به میزبانی "تیخوانای" مکزیک با سه طلا، طک نقره، یک برنز و 68 امتیاز عنوان قهرمانی را کسب کرده بود، در این دوره با دو طلا، دو نقره و 62 امتیاز دوم شد.

کره جنوبی دو سال قبل با سه طلا، یک برنز و 62 امتیاز دوم شده بود که در این دوره با چهار طلا، سه نقره و 89 امتیاز قهرمان شد. روسیه دوره قبل با 41 امتیاز چهارم شده بود که در این دوره به رده سوم صعود کرد و ترکیه تیم سوم دوره قبل تا مکان هفتم پائین رفت.

نتایج کامل روز چهارم:

پسران:

وزن 45- کیلوگرم:

1- بوریس کارسنکوف (روسیه)، 2- سیدعباس صادقی (ایران)، 3- آرون جیمز (فیلیپین) و هرناندز(مکزیک)

وزن 48- کیلوگرم:1

-ابوالفضل یعقوبی(ایران)2-ابوزید(اردن)3- منتو پدیلا(فیلی پین) و ابراهیم پاک(ترکیه)

وزن 51- کیلوگرم:

1- کیم دائه یانگ(کره جنوبی)2- محمد کاظمی(ایران)3- فرانسیسکو جویس(گواتمالا) و جانتونگ(تایلند)

وزن 55- کیلوگرم:

1- کیم سوئک یانگ (کره جنوبی) 2- دیان چلاماتو(فرانسه)3-مارسلو پارکارو(ایتالیا) و کارول روباک(لهستان)

وزن 59- کیلوگرم:

1- پینگ شان (چین تایپه)، 2- هیوگ چو (کره جنوبی)، 3- آنتونی مندوزا (فیلیپین) و یهار دونایف (بلاروس)

وزن 63- کیلوگرم:

1- احمد ابوقاشع (اردن)، 2- هیون لی (کره جنوبی)، 3- ادواردو رادفورد (اسپانیا) و شیو زاهو (چین)

وزن 68- کیلوگرم:

1- دانیل باررا(اسپانیا)2-دونگ یان(کره جنوبی)3-یزید ابوزید (اردن) و آندری ماگون(پرتقال)

وزن 73- کیلوگرم:

1- وون جانگ هون(کره جنوبی) 2-آپوس تولوس(یونان)3-فیهر زسولت(رومانی) و اریک گیبسکی(کانادا)

وزن 78- کیلوگرم:

1- پوریا عرفانیان(ایران)2-نیکاس کارامانگیلویس(آلمان) 3-اصلان دزاگوف (روسیه) و بوجان استفانوفسکی(صربستان)

وزن 78+ کیلوگرم:

1- کیم یونگ سیک (کره جنوبی)، 2- یونساریوگاز (ترکیه)، 3- میشل جوزویک (لهستان) و رسول تابولاتوف (روسیه)



دختران:

وزن 42- کیلوگرم:

1- مین جیونگ (کره جنوبی)، 2- لین تینگ (چین تایپه)، 3- بیالی (انگلستان) و فاطمه شعبان نیا (ایران)

وزن 44- کیلوگرم:

1- چول بیول(کره جنوبی)2-شیو وانگ(چین تایپه) 3- فاطمه سری دوقان(ترکیه) و ناوا تورس(مکزیک)

وزن 46- کیلوگرم:

1-ایم مین جی (کره جنوبی) 2-چیکاوی(تایلند)3-جیل گیولینا(آمریکا) و کانوییچ(کرواسی)

وزن 49- کیلوگرم:

1- آناستاسیا پنیکنا(روسیه) 2-لیس چینن(آمریکا)3-آتوسا ظهرابی(ایران) و یرنه پاسولی(قبرس)

وزن 52- کیلوگرم:

1- مین ها (کره جنوبی)، 2- کبری دردانه (ترکیه)، 3- لی پینگ (چین) و رامیرز (مکزیک)

وزن 55- کیلوگرم:

1- وولکو وا (روسیه)، 2- زوالم استیله (فرانسه)، 3- آنا لنا (آلمان) و زرینه سردیلیوا (قزاقستان)

وزن 59- کیلوگرم:

1- هنین ویت(فرانسه)2-نیکیتا گالسنویچ(سوئد)3-یوناک سلیک(آلمان) و الکساندرا دیمینت وا(روسیه)

وزن 63- کیلوگرم:

1- ینا اسنایدر(آلمان)2- آلتونل دوردانه(ترکیه)3- ملیسا اوویدو(مکزیک) و ترزا اسشیندلروا(چک)

وزن 68- کیلوگرم :

1-فریده عزیزف(آذربایجان) 2- الین آکدینز(هلند)3- کانجینا ساکیواز(تایلند) و روز گالووای(مکزیک)

وزن 68+ کیلوگرم:

1- الکساندرا پاتاپوا (روسیه)، 2- آنا باجیک (صربستان)، 3- کریستال ویکس (آمریکا) و نافیه (ترکیه)