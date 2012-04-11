  1. جامعه
۲۳ فروردین ۱۳۹۱، ۷:۵۰

طرح تامین سلامت جسمی و روانی زنان معتاد اجرا می‌شود

طرح تامین سلامت جسمی و روانی زنان معتاد اجرا می‌شود

مدیرکل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی از اجرای طرحهای مربوط به سلامت جسمی و روانی زنان معتاد در سال جاری خبرداد.

فرید براتی سده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال جاری برنامه هایی در مورد حمایتهای اجتماعی از معتادان انجام می شود و بر اجرای طرحهای پیشگیرانه متمرکز می شویم.

وی به نبود سیستم سازمان یافته در خصوص حمایتهای اجتماعی از معتادان خبر داد و گفت: مشکل اصلی در زمینه اعتیاد، نبود سیتم سازمان یافته در این خصوص است به همین دلیل قصد داریم در سال جاری با اطلاع رسانی و برنامه های پیشگیرانه و آموزشی از معتادان و خانواده های آنها حمایتهای بیشتری داشته باشیم .

مدیر کل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی تاکید کرد: علاوه بر تخصیص اعتبار، زمینه فعالیت بیشتر مددکاران اجتماعی را فراهم خواهیم کرد.

براتی از افزایش تعداد خانه های بین راهی در سال 91 خبر داد و گفت: یکی از برنامه های اساسی دفتر پیشگیری از اعتیاد ، راه اندازی تعداد بیشتری خانه بین راهی برای معتادان در استانهای کشور است بطوریکه برنامه ریزیهای لازم برای این کار نیز انجام شده است.

کد مطلب 1572503

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