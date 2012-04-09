اعتبارات صدا و سیمای فارس در سال جاری افزایش داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صادق عابدین بعد از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح رسمی شبکه 24 ساعته رادیو در صدا و سیمای مرکز فارس گفت: بودجه صدا و سیمای مرکز فارس نسبت به گذشته قابل مقایسه نیست و وضعیت به کلی متفاوت شده است.

وی با اشاره به اینکه عملکرد و صدا و سیمای استان فارس در سال گذشته قابل قبول بود، یادآور شد: پوشش های خبری و مناسبی باعث شد که عملکرد مطلوبی را در این عرصه ها از صدا و سیمای مرکز فارس شاهد باشیم.

استاندار فارس در ادامه سخنان خود با بیان اینکه اطلاع رسانی به مردم از اولویت های رسانه ها و به خصوص رسانه ملی است تاکید کرد: مدیران موظفند بر طبق سند چشم انداز 20 ساله و برنامه پنج ساله توسعه کشور حرکت کنند و در این میان نقش صدا و سیما در راستای تبیین نقاط قوت و ضعف عملکرد دستگاه های مختلف و آشنا کردن مردم با اهداف برنامه های توسعه کشور و استان بسیار مهم است.

صادق عابدین افزود: تمام مدیران فارس باید نسبت به ارائه گزارشات از فعالیت های صورت گرفته تلاش کنند و صدا و سیما باید دستگاه هایی را که در بحث ارائه گزارشات تعلل می کنند را به چالش بکشد.

نخبگان فرهنگی در تولید برنامه ها کمک کنند

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه باید از پتانسیل های فرهنگی و هنری استان فارس استفاده شود تاکید کرد: فارس دارای فرهنگی ممتاز در کشور و دنیا است که در این میان صدا و سیمای مرکز استان باید با تبیین نظرات اهالی فرهنگ و اندیشه، برنامه هایی غنی و شایسته مردم فارس تولید کند.