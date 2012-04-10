سردمداران هنر به قوت اولیه عمل نمی کنند

جعفر کاظمی به مناسبت شهادت شهید مرتضی آوینی و روز هنر انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: انقلاب اسلامی در هنر، انقلاب به پا کرد، بسیاری از اندیشه های ناب را بر سفره هنر جای داد و باعث شد تربیت اسلامی آغاز به کار کند.

وی گفت: احساس می شود سردمداران این ماجرا به قوت اولیه خود در اوایل انقلاب عمل نمی کنند و هر از گاهی یک عده سودجو و فرصت طلب ایستاده اند تا ایمان هنرمندان سست اراده را غارت کنند.

این مسئول اضافه کرد: کم نیستند کسانی که نان انقلاب را خوردند و انقلاب باعث شد کارشان تقویت شود، اما در مقابل همین انقلاب و نظام ایستادند و به حرکت درآمدند.

وی یادآور شد: سینماگرانی بودند که فیلمهایی تولید کرده و به جای آنکه نشان دهند انقلاب اسلامی در ایران چه ها کرد و مردم را در مسیر درست زندگی قرار داد، فیلمی ساختند که نشان دهد انقلاب باعث شده مردم هر چه واپسگراتر شوند و مردم ایران ملتی کاملاً عقب مانده جلوه کنند.

فیلمهایی که موجب تمسخر فرهنگ ما شده جایزه های جهانی گرفته اند

کاظمی ادامه داد: متأسفانه فیلمهایی که در این زمینه تولید شده و فرهنگ ما را به تمسخر گرفته است، جایزه های جهانی معتبری را به خود اختصاص داده و همواره مورد توجه غربیان بوده است.

وی عنوان کرد: در مسیر هنر گذرگاههایی وجود دارد که افکار سست عنصران را غارت می کنند و شاهد این موضوع در جریان فتنه بودیم.

این مسئول افزود: رهبر معظم انقلاب بارها عنوان کردند که هنرمندان بیایند و موضع خود را مشخص کنند، اما چند نفر از سینماگران ما که به هزینه های بیت المال فیلمساز شده اند، آمدند و این موضوع را شفاف بیان کردند؟ حتی به صورت فیلم کوتاه. مستندسازان ما چه قدر توانستند اغتشاشات را به تصویر بکشند و آنچه که حقیقت است، بیان کنند؟ چند نفر از کسانی که قلم به دست و نویسنده بودند حاضر شدند، از اعتبار خود برای عمل به فرمان رهبر انقلاب استفاده کنند.

وی بیان داشت: باید گفت که آنها به اراده خود تصمیم گرفتند و نه تنها مسیر را گم کرده اند، بلکه هنوز به خودشان نیامده اند. این نشان دهنده آن است که آنها ظاهرشان انقلابی بوده است.

کسانی که با انقلاب همراهند دیده نمی شوند

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ورامین ادامه داد: البته در این میان هستند کسانی که با انقلاب همراه هستند، اما دیده نمی شوند به دلیل اینکه بوق استکبار در دست کسانی است که اندیشه ای ناپاک دارند و علیه نظام فعالیت می کنند.

وی بیان کرد: به لطف خداوند متعال تا کنون با تولیدات معاندان نظام مقابله شده و فعالیتهای مغرضانه آنها تأثیر چندانی بر جامعه نداشته است.

هنرمندان مدافع ارزشهای انقلاب باشند

کاظمی افزود: بایستی هنرمندان متعهد کشور بیشتر از گذشته فعال شده، پای کار بیایند و مدافع ارزشهای انقلاب باشند.

وی تأکید کرد: موضوع جنگ نرم، موضوع مهمی است، دشمن به این ماجرا پی برده که نمی تواند از لحاظ نظامی با ما مقابله کند.

این مسئول یادآور شد: دشمن به همین دلیل است که می خواهد بر افکار ما غلبه کرده و اندیشه های انقلابی جوانان این مرز و بوم را غارت کند.

حضور هنرمندان در مقابله با جنگ نرم کمرنگ بوده است

وی افزود: متأسفانه در وادی جنگ نرم، علیرغم تمام فعالیتهایی که انجام شده باید گفت که حضور هنرمندان کمرنگ بوده است.

کاظمی اظهار داشت: هنرمندان باید بتوانند به نهضت جنگ نرمی را که به دست مقام معظم رهبری مدیریت می شود، کمک کرده و مانند گذشته از انقلاب اما این بار در جنگ نرم دفاع کنند.

وی با اشاره به روز هنر انقلاب اسلامی و شهادت شهید آوینی اضافه کرد: یادآوری روز هنر انقلاب اسلامی، یادآوری اندیشه های شگرف شهید آوینی است که با شهادت شهید صیاد شیرازی مصادف شده است؛ هر دو شهید بزرگوار از نظر ایثار و فداکاری جزو هنرمندان انقلابی هستند.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ورامین گفت: شهید آوینی از نگاه بازتاب ایثارگری در رسانه ها و صدا و سیما بنیانگذار هنر است، چرا که عمر مفید خود را در راه اعتلای هنر اسلام صرف کرد.

وی افزود: شهید آوینی در راه ارزشها و معیارهای امام(ره)، دفاع از حق و حقیقت و باورهای قرآنی به شهادت رسید.

این مسئول عنوان کرد: با مشاهده روایت فتح می توان دریافت که این شهید بزرگوار از بسیاری از رزمندگان جلوتر بوده و تا خاکریز دشمن را فتح کرده است.

وی ادامه داد: چشمهای شهید آوینی، چشمهای مضطرب و نگرانی نبوده است، بلکه آرام و عمیق به مسائل بوده؛ در صدای او می توان احساس پاکش را مشاهده کرد، لحن آرام شهید آوینی انسان را به آرامش می رساند.

هنر انقلاب در فیلمهای شهید آوینی قابل مشاهده است

کاظمی به بررسی دو واژه هنر انقلاب و انقلاب هنری پرداخت و بیان داشت: هنر انقلاب چیزهایی است که در فیلمهای شهید آوینی می توان دید، صدای محزون آهنگران هنر انقلاب است که نوجوانان و جوانان را به سمت جبهه ها سوق می داد و باعث می شد بچه های بسیجی از یکدیگر سبقت بگیرند.

اگر آوینی ها نبودند پیام کربلاییها به نسل سوم نمی رسید

وی اضافه کرد: اگر افرادی مثل شهید آوینی نبودند شاید پیام کربلایی کربلاییها در غرب، شمال غربی و جنوب کشور به هیچ وجه به نسل سوم نمی رسید.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ورامین گفت: تعالی هنر در این است که انسانها را به سمت کمال ببرد و انقلابی در انسانها ایجاد کند؛ انسان اگر در مسیر این گونه هنر قدم بردارد حتما متعالی خواهد شد.