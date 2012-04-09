عباس حاج رسولیها در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه آلودگی هوا و ترافیک از عمده معضلات شهر اصفهان است، گفت: مسائلی مانند تولید بنزین غیراستاندارد، نقایص فنی خودروها و... ربطی به طرح‌های توسعه شهری ندارد و باید توسط نهادهای دیگر چاره‌جویی شود، اما در حوزه طرح‌های توسعه شهری، رویکردهایی در طرح تفصیلی جدید شهر پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: یکی از این اصلاحات، طراحی شبکه متناسب با بار آن است، یعنی خیابان ها، تقاطع‌ها و گذرها به‌گونه‌ای طراحی شود که امکان خروج بار ترافیک از یک مسیر خاص و توزیع آن بین راه‌های مختلف و سهولت تردد خودروها افزایش یابد تا از عمق ترافیک کاسته شود.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان بیان داشت: همچنین در طرح‌های توسعه جدید، شبکه پیاده و یک نظام توسعه همگانی برای آینده شهر به خصوص در زمینه فضای سبز طراحی شده که مردم بتوانند مسیر خود را پیاده یا با استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی طی کنند.

وی به رویکردهای طرح تفصیلی جدید برای کاهش آلودگی و همچنین ترافیک به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع آلودگی اشاره و گفت: برای کاهش سفرهای شهری، خدمات در گونه‌های مختلف محلی، شهری و فرا شهری و متناسب با کاربری محدوده‌های مختلف تعریف شده است تا در هر قسمت از شهر، خدمات مورد نیاز را فراهم کنیم.