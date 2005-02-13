ايراني ها از كسب نتيجه مساوي مقابل بحرين ناراضي هستند

به گزارش خبرگزاري "مهر" تلويزيون العراقيه در برنامه ورزشي خود با اعلام اين مطلب به بازتاب وقايع و اظهار نظرهاي مختلف درباره ديدار ايران و بحرين پرداخت و گفت: روزنامه هاي ورزشي ايران در اولين انتشار خود پس ازبازي با نقل قول هاي فراوان و مقالات نويسندگان خود چراغ انتقاد را براي مربي كروات تيم ملي ايران روشن كردند. مفسر ورزشي اين تلويزيون گفت: در ايران براي اينكه اتفاقات چهار سال پيش بازي هاي مقدماتي جام جهاني رخ ندهدتمام تلاش ها براي كمتر شدن انتقادات صورت گرفت اما بازي بد تيم ايران يك زنگ خطر جدي را براي علاقه مندان بي شمار آن بصدا در آورد.

آنها معتقد هستند يكي از بهترين تيم هاي تاريخ فوتبال ايران با گردهم آمدن ستارگاني كه هر تيمي آرزوي يكي از آنها را دارد نبايد در برابر بحرين بي آزار و معمولي نشان دهد.



وي افزود: برانكو بيش از حد قول پيروزي داد و بيش از حد تيم خود را با احتياط به زمين فرستاد.

وي تاكيد كرد: از تيم ايران چيز خاصي در ميدان منامه نديديم . وي گفت: خبر داريم كه مسئولان فوتبال بحرين نيز بشدت از مربي خود ناراحت هستند كه چرا تيم خود را در برابر ايران راضي به يك امتياز اينقدر محتاط تر به زمين فرستاده و بخوبي ترس بحريني ها هم نمايان بود. وي اضافه كرد: برانكو در بازي با ژاپن وقت ترسو بودن و دست به عصا رفتن را ندارد. او بايد تعادل بين خود و منتقدان ريز بينش را با كسب امتياز حفظ كند ضمن اينكه ايراني ها از تيم خود بازي با نشاط نيز مي خواهند. براي ايراني ها رفتن مستقيم و با اقتداربه جام جهاني بسيار مهم است. وي تاكيد كرد: مربي كروات ايران با ستارگاني كه دارد مي تواند از پس اين كار بر آيد بشرطي كه تيمي جسور و هماهنگ را روانه ديدارها كند. تلويزيون عمان هم درباره اين بازي گفت: بحريني ها در حالي كه خود را باور نداشتند امتياز را با رقيب بزرگ خود تقسيم كردند. ايران در ديداربا بحرين يك تيم نبود و در نيمه دوم كاملا به حفظ نتيجه مساوي رضايت داده بود.