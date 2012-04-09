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۲۱ فروردین ۱۳۹۱، ۱۶:۴۲

ابطحی در گفتگو با مهر:

افزایش تولیدات ملی به شکوفایی در اقتصاد ملی می‌انجامد

افزایش تولیدات ملی به شکوفایی در اقتصاد ملی می‌انجامد

اصفهان – خبرگزاری مهر: نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت توجه به افزایش تولیدات ملی و حمایت از کار ایرانی گفت: مسئولان باید زمینه اجرایی شدن این عنوان در همه زمینه‌ها را فراهم کنند زیرا افزایش تولیدات ملی به شکوفایی در اقتصاد ملی می‌انجامد.

سیدجواد ابطحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامگذاری مقام معظم رهبری بر سال 91 به عنوان سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی اظهار داشت: این پیغام به دنبال پیام‌های اقتصادی سال‌های گذشته و به منظور شکوفایی در اقتصاد ملی، ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری مطرح شده و از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

وی ادامه داد: همه باید برای اجرایی شدن این مسئله با همکاری یکدیگر تلاش کنند زیرا یکی از مشکلات بزرگ کشور در بین جوانان و تحصیل‌کردگان جامعه، نبود کار و شغل مناسب است و اگر این مسئله اجرایی شود میزان جوانان بیکار کاهش پیدا می‌کند.

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: تقویت نکردن زیرساخت‌های ملی، تجارت جهانی را برای کشور عبث می‌کند.

وی گفت: در حمایت از تولیدات داخلی کمیسیون‌های اقتصادی، جهاد کشاورزی، توسعه و عمران و هم‌چنین کمیسیون صنایع باید نقش فعال‌تری داشته باشند و رایزنی‌ها در این مورد با اتاق‌ بازرگانی و سایر اتاق‌های مرتبط باید افزایش یابد.

کد مطلب 1572593

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