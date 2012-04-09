سیدجواد ابطحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامگذاری مقام معظم رهبری بر سال 91 به عنوان سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی اظهار داشت : این پیغام به دنبال پیام‌های اقتصادی سال‌های گذشته و به منظور شکوفایی در اقتصاد ملی، ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری مطرح شده و از اهمیت قابل توجهی برخوردار است .

وی ادامه داد: همه باید برای اجرایی شدن این مسئله با همکاری یکدیگر تلاش کنند زیرا یکی از مشکلات بزرگ کشور در بین جوانان و تحصیل‌کردگان جامعه، نبود کار و شغل مناسب است و اگر این مسئله اجرایی شود میزان جوانان بیکار کاهش پیدا می‌کند.

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد : تقویت نکردن زیرساخت‌های ملی، تجارت جهانی را برای کشور عبث می‌کند .