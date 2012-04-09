اولین نمایشگاه توانمندیهای زنان استان البرز در هفته زن برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر دوشنبه اولین جلسه مشاوران بانوان فرمانداریها و دستگاههای اجرایی در محل اردوگاه شهید رجایی کرج برگزار شد.



در این جلسه که با محور برنامه های گرامیداشت روز زن تشکیل شد، از برگزاری نمایشگاه توانمندیهای زنان استان البرز خبر داده شد.



این نمایشگاه همزمان با آغاز هفته زن و تولد حضرت فاطمه (س) برگزار می شود و در آن زنان البرزی توانمندیهای خود در حوزه های مختلف را به نمایش می گذارند.

همچنین مقرر شد برای اجرای برنامه ای منسجم در دهه دوم محرم ادارات مربوطه حداکثر تا پنج روز آینده برنامه های خود را برای برنامه ریزی ارائه دهند.

ارزیابی عملکرد مربوط به حوزه زنان و تجلیل از زنان برتر در روز زن از دیگر برنامه هایی است که برای هفته زن پیش بینی شده است.



مکان برپایی این نمایشگاه متعاقبا اعلام می شود.