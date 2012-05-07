به گزارش خبرنگار مهر، هنرهزار نقش و رنگ ایرانی، که از گره خوردن تارعشق بر پود صبوری به دست می آید باغی است با پرندگان آواز خوان عاشق و گل بوته های سرخ و زرد، به نام فرش ایرانی، که همچنان در تلاش به دست آوردن جایگاه گذشته خویش است، چنانکه در سال 90 چند قدم به این جایگاه نزدیک شد.

فرش ایرانی مشهورترین فرش جهان است که در سالهای گذشته به واسطه کپی برداری کشورهای همسایه از فرش دست باف ایرانی جایگاه خویش را از دست داد.

در سالهای اخیر تلاش هایی برای بازگشت جایگاه فرش دست باف ایران انجام شده است که از آن میان می توان به توجه بیشتر به فرش بافان، سامان دهی فرش بافان، آموزش آنان، ایجاد کمیته های فرش در استانها، ایجاد بازاریابی برای شرکت های صادرکننده فرش و برگزاری جشنواره فرش دست باف اشاره کرد.

استان مرکزی یکی از قطب های فرش دست باف در ایران است و با برند فرش ساروق در دنیای تجارت خارجی شناخته شده است.

صادرات یک میلیون و 200هزار دلاری فرش دست باف استان مرکزی

معاون بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با اشاره به افزایش چهار برابری صادرات فرش دست باف استان مرکزی، گفت: صادرات فرش دست باف استان در طول سال 90 به بیش از یک میلیون و 200 هزار دلار رسید در حالیکه در مدت مشابه قبل آن این میزان صادرات به 300 میلیون دلار می رسد که در نوع خود یک جهش صادراتی محسوب می شود.

جعفر اصغری با اشاره به اینکه بیشترین صادرات استان به ایتالیا بوده است گفت: جهش صادراتی استان مرکزی مدیون حضور یک شرکت صادرکننده بخش خصوصی است که با ایجاد کارگاههای تولید فرش صادرات استان را افزایش داد.

افزایش 10 درصدی تولید فرش در استان

مدیر عامل اتحادیه تعاونی فرش دستباف استان مرکزی هم از رشد 10 درصدی تولید فرش دست باف سال گذشته در استان خبر داد و گفت: بافندگان فرش استان پارسال 18 هزار متر مربع فرش بافتند که این میزان تولید در مقایسه با 16 هزار متر مربع فرش بافته شده سال 89 افزایش 10 درصدی دارد.

رضا جیریایی گفت: بافندگان فرش دست باف در شهرهای اراک ، شازند و محلات بیشترین میزان فرش را در استان مرکزی تولید می کنند.

فعالیت 12 هزار بافنده در استان مرکزی

معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی از فعالیت بیش از 12 هزار بافنده فرش دست باف در نقاط مختلف استان مرکزی خبر داد و گفت: استان مرکزی در دو دهه گذشته بیش از 18 هزار بافنده فرش دستباف داشته است، ولی به لحاظ گرایش استان به صنعتی شدن و عدم حمایت واقعی از بافندگان فرش باعث شد کاهش چشمگیری در تعداد بافندها صورت گیرد.

عزیزالله صدیقی با اشاره به اینکه،برای 12 هزار نفر بافنده فرش دستباف استان از سوی این سازمان کارت قالی بافی صادر شده است و از این تعداد نزدیک به هشت هزار نفر با همکاری سازمان فنی و حرفه ای موفق به کسب صلاحیت فنی بافندگی شدند افزود: سه هزار و 500 نفر در سال گذشته در قالب مشاغل خانگی ساماندهی شده و تاکنون یک هزار و 800 نفر آنان از تسهیلات مشاغل خانگی به مزیان 30 میلیون ریال استفاده کردند.

معاون بازرگانی داخلی گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی توانسته است 46 کارگاه غیرمتمرکز را در سطح استان راه اندازی نماید که هریک از این کارگاهها 30 الی 40 نفر بافنده فرش دستباف را تحت پوشش قرار داده اند.

اراک دروازه صادرات فرش

تنوع تولید فرش دست باف در استان مرکزی به 22 نوع می رسد که مهترین آن فرش برند ساروق است که در بازارهای فرش جهان شناخته شده است.

دیر زمانی بازار سرپوشیده و سنتی اراک یکی از دروازه های صادرات فرش بوده است وروزانه دهها کامیون فرش از این بازار به کشورهای جهان صادر می شده، قابلیتی که با تلشا وبرنامه قابل بازیافت است.

اکنون این هنر به بخشی از هویت استان مرکزی تبدیل شده است که باید درحفظ آن تلاش کرد و مشکلات پیش روی آن را برداشت.

چه باید کرد...

برنامه ریزی، آموزش فرشبافان، تاکید بر اصالت طرح و نقشه های ایرانی با لحاظ نظر مشتری، سامان دهی صادرات، تامین مواد اولیه مناسب و مرغوب و جلوگیری از ورود مواد اولیه نامرغوب به بازار، رفع مشکلات مالی فرش بافان و توسعه امکانات بیمه ای، تولید سفارشی، توسعه کارگاههای فرشبافی و تولید یکسان و با برنامه راهکار مناسب برای احیاء بازار فرش ایران در جهان است.



برگزاری نمایشگاههای فرش، تبلیغات مناسب و جهانی، حمایت از حضور فرشبافان در نمایشگاههای خارجی، توسعه استفاده و خرید فرشهای دستباف در داخل کشور و توجه و رفع مشکلات مالی ودرمانی، مسائلی است که مورد درخواست فرش بافان است.