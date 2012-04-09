نخستین کارخانه بازیافت ظروف یکبار مصرف در مشهد راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند مشهد گفت: شهرداری مشهد به عنوان تنها دارنده خوشه صنعتی بازیافت در خاورمیانه به عنوان نخستین شهر کشور افتتاح اولین کارخانه صنعتی بازیافت ظروف یکبار مصرف با نام پلی استایرن را در دستور کار خود قرار داده است.

علی نجفی گفت: این کارخانه اولین کارخانه بازیافت پلی استایرن در مقیاس صنعتی در کشور است که تا شش ماهه اول سال جاری در شهر مشهد افتتاح می شود.

نجفی با اشاره به این مهم که مشهد تنها دارنده خوشه صنعتی بازیافت خاورمیانه است گفت: سازمان مدیریت پسماند مشهد به عنوان بزرگترین مجتمع صنعتی کشور است که در آن 10 کارخانه بازیافت مشغول فعالیت هستند.

احداث پارکینگ طبقاتی در منطقه 9 مشهد

شهردار منطقه 9 مشهد گفت: به دنبال ساماندهی وضعیت پارک خودروها در حاشیه خیابان‌ها و افزایش تعداد پارکینگ در مشهد، در سال ‌جاری پارکینگی طبقاتی در این منطقه احداث می‌شود.

محسن گل‌مشکی از کاهش تعداد تصادفات جرحی و فوتی در این منطقه در طی یکسال‌ اخیر خبرداد.

لزوم افزایش گستره فعالیت شورای اسلامی مشهد

امام جمعه مشهد بیان کرد: شورای اسلامی شهر با وجود شرح وظایفی که در قانون مشخص شده متأسفانه با آن گستره در فرهنگ جامعه ما مطرح نیست و لازم است که فعالیت هایش را فراتر از حوزه شهرداری قرار دهد.

آیت الله احمد علم الهدی اظهار کرد: این امر به‌ خاطر مشکلات مدیریت مسئولان شهری است که باعث شده تنها مردم، شورای شهر و شهرداری را جزو مسائل شهرداری بدانند در حالی که حوزه فعالیت‌ها در این خصوص گسترده‌تر است.

کاشت بیش از یک‌ میلیون گل فصلی در منطقه یک

شهردار منطقه یک مشهد گفت: همزمان با فرارسیدن بهار یک میلیون و 250هزار گل ‌فصلی در منطقه یک مشهد کاشته شده‌ است.

مسعود ایاز گفت: علاوه بر گل‌های فصلی کاشته‌ شده به مناسبت سال ‌جدید 38هزار و 970 مترمربع روکش آسفالت در این منطقه صورت‌گرفته‌ است.

پارک پنج هکتاری در شهرک رجایی مشهد احداث می شود

شهردار منطقه شش مشهد گفت: در صورتی که مشکل تملک اراضی موجود در شهرک شهید رجایی مرتفع شود، پارک بزرگ پنج هکتاری برای ساکنان این محدوده احداث خواهد شد.

احمد محبی اظهارکرد: گسترش فضای سبز در حاشیه شهر به ویژه در شهرک شهید رجایی و باهنر یکی از اولویت های منطقه در سال جاری است که به همین منظور از سه سال پیش تا کنون شهرداری منطقه پیگیری های مستمری را آغاز کرده که به دلیل مشکلاتی بر سر تملک اراضی مورد نیاز از آستان قدس، این موضوع همچنان بلاتکلیف باقی مانده است.

استقرار روحانی در هتل های منطقه ثامن مشهد در ایام نوروز

شهردار منطقه ثامن مشهد گفت: برای نخستین بار به منظور پاسخگویی به سوالات شرعی زائران در ایام نوروز در هتل های سطح منطقه روحانی مستقر شد.

محسن برزوئی اظهارکرد: در ایام نوروز بیش از دو هزار زائر از تورهای گردشگری نیم روزه رایگان در منطقه ثامن استفاده کردند.