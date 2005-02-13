۲۵ بهمن ۱۳۸۳، ۱۲:۴۶

مدير نشر اسوه در گفت وگو با مهر :

مردم از كتابهاي مفيد استقبال مي كنند

بابامحمدي - مدير نشر اسوه ، گفت : اين نظريه را كه " مردم كتاب نمي خوانند " ، قبول ندارم ، حتي اگر ورق كاغذي روي زمين افتاده باشد ، بدون خواننده نمي ماند .

ناصر بابامحمدي ، مدير عامل شركت انتشاراتي اسوه (وابسته به سازمان اوقاف )، در گفت و گو با خبرنگار كتاب مهرافزود :  اگر احساس مي شود مردم ازكتاب ها و آثاري كه ادبيات عاشورايي را دربر مي گيرد ، استقبال نمي كنند، به دليل اين است كه اغلب اين كارها كليشه اي است و رغبتي را درخواننده براي مطالعه برنمي انگيزد .

وي در ادامه گفت : اغلب كارهايي كه درحوزه ي ادبيات عاشورا انجام مي گيرد ، يا كليشه اي يا موازي كاري است كه مردم احساس مي كنند چيزي به آنها اضافه نمي شود.

بابامحمدي ياد آورشد: در عاشوراي 1351 كتابي با موضوع زندگاني امام حسين ، توسط سازمان اوقاف منتشر شد كه در آن زمان با استقبال خوبي مواجه شد. كتاب " تجلي حقيقت " چون داراي ويژگي هاي خاصي ازنظر نگارش وعمق محتوا بود، مورد استقبال مردم قرار گرفت . اگر ناشران مذهبي ( ادبيات عاشورايي ) در اين حوزه ، كتاب خوب منتشر كنند مردم از آن استقبال خواهند كرد.

مدير نشر اسوه درباره ي آسيب شناسي ادبيات عاشورايي گفت : كتاب هاي كپي برداري شده ازديگرآثار كه دربازاركتاب به وفور دردسترس است باعث بي اعتمادي مخاطب به اين گونه كتابها مي شود.

کد مطلب 157265

