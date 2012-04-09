تیم سپاهان نباید تمرکزش را از دست دهد

سید مهدی سیدصالحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اظهارنظرهایی که در مورد قهرمانی سپاهان شنیده می‌شود، اظهار داشت: ما کاری به حرف دیگران نداریم و فعلا فقط باید برای قهرمانی خودمان تمرکز کنیم زیرا هر لحظه امکان دارد قهرمانی از دستمان برود بنابراین نباید فکر کنیم که از هم‌اکنون قهرمانیم.

وی ادامه داد: هنوز چیزی در مورد قهرمانی مشخص نیست و ما نباید دچار غرور شویم زیرا به نظر من فعلا زود است در مورد قهرمانی حرف بزنیم .

مهاجم سپاهان تصریح کرد: سپاهانی ها نباید از دست رفتن قهرمانی در دقیقه ۹۶ را فراموش کنند زیرا 3 فصل پیش بود که در دقیقه 96 و بازی سپاهان مقابل پرسپولیس، با گل سپهر حیدری، قهرمانی سپاهان از دست رفت.

وی در مورد بازی سپاهان برابر ملوان بندر انزلی گفت: ما بازی را خوب شروع کردیم و در همان ابتدا سه گل زدیم و حتی می‌توانستیم گل های بیشتری نیز به ثمر برسانیم اما در ادامه چند غفلت داشتیم و بازی مساوی شد . در نیمه دوم اما همان اوایل بازی گل زدیم و در ادامه بازی توانستیم بازی را اداره کنیم و پیروز میدان باشیم .