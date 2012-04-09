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۲۱ فروردین ۱۳۹۱، ۱۹:۳۷

سیدصالحی در گفتگو با مهر:

تیم سپاهان نباید تمرکزش را از دست دهد

تیم سپاهان نباید تمرکزش را از دست دهد

اصفهان – خبرگزاری مهر: مهاجم تیم فوتبال سپاهان با اشاره به لزوم تمرکز بازیکنان سپاهان به پنج بازی پیش‌روی خود، گفت: ما نباید اجازه دهیم برخی با مطرح کردن قهرمانی سپاهان تمرکزمان را به هم بریزند زیرا فراموش نمی‌کنیم سه فصل پیش چگونه قهرمانی را در دقیقه 96 از دست دادیم.

سید مهدی سیدصالحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اظهارنظرهایی که در مورد قهرمانی سپاهان شنیده می‌شود، اظهار داشت: ما کاری به حرف دیگران نداریم و فعلا فقط باید برای قهرمانی خودمان تمرکز کنیم زیرا هر لحظه امکان دارد قهرمانی از دستمان برود بنابراین نباید فکر کنیم که از هم‌اکنون قهرمانیم.

وی ادامه داد: هنوز چیزی در مورد قهرمانی مشخص نیست و ما نباید دچار غرور شویم زیرا به نظر من فعلا زود است در مورد قهرمانی حرف بزنیم.

مهاجم سپاهان تصریح کرد: سپاهانی ها نباید از دست رفتن قهرمانی در دقیقه ۹۶ را فراموش کنند زیرا 3 فصل پیش بود که در دقیقه 96 و بازی سپاهان مقابل پرسپولیس، با گل سپهر حیدری، قهرمانی سپاهان از دست رفت.

وی در مورد بازی سپاهان برابر ملوان بندر انزلی گفت: ما بازی را خوب شروع کردیم و در همان ابتدا سه گل زدیم و حتی می‌توانستیم گل های بیشتری نیز به ثمر برسانیم اما در ادامه چند غفلت داشتیم و بازی مساوی شد. در نیمه دوم اما همان اوایل بازی گل زدیم و در ادامه بازی توانستیم بازی را اداره کنیم و پیروز میدان باشیم.

سیدصالحی اضافه کرد: به نظر من در این هفته های پایانی بازی داخل خانه با خارج از خانه تفاوتی نمی‌کند و اگر دچار غرور شویم و نتوانیم نتیجه لازم را بگیریم رقیبان به راحتی جای ما را می‌گیرند.

کد مطلب 1572673

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