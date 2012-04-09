روستای برده رشه مریوان شهر شد/ شهر جدید میزبان اولین جلسه شورای اداری

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه و با حضور فرماندار شهرستان مریوان، امام جمعه این شهر و کلیه مدیران ادارات و سازمان های دولتی مراسم رسمی تبدیل روستای برده رشه به شهر برگزار شد و اولین شهردار این شهر تازه تاسیس نیز برگزار شد.فرماندار شهرستان مریوان در جلسه شورای اداری شهرستان مریوان که با حضور مسئولان ذیربط در برده رشه مریوان برگزار شد، گفت: نام گذاری سالها بر اساس نیاز جامعه و با کار کارشناسان توسط مقام معظم رهبری صورت می گیرد و امسال نیز در راستای کمک به توسعه و اقتدار بیش از پیش نظام سال 91 به عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده است و همه باید برای تحقق این مهم مشارکت کنند.عبدالله رشیدی پور با بیان اینکه نامگذاری این سالها خود یک شعار نیز به شمار می رود و به همین دلیل انتظار می رود بر طبق این شعار تقویت کارگاه ها و کارخانه جات داخلی توسط دولت و مردم ایران در دستور کار قرار گیرد، گفت: برای اینکه در آینده تمامی مواد لازم به مصرف داخلی را بتوانیم در داخل ایران تولید کنیم نیاز است که از تولید ملی به شکلی ویژه حمایت شود.وی بیان کرد: این شعارها ابتدا توسط دستگاه های دولتی عملی شود و از خرید کالاهای خارجی صرف نظر کنند تا در ادامه مردم هم به خرید کالاهای تولید داخل تشویق شوند و در کنار این مهم دستگاه های دولتی با کمک های مالی به تمامی تولیدات داخلی راه را برای خودکفائی ملی فراهم کنند.فرماندار شهرستان مریوان عنوان کرد: دشمنان نظام اسلامی در سال گذشته با توطئه های فراوان و گوناگون خود قصد داشتند عرصه را بر ملت ایران تنگ کنند ولی با درایت و روشنگری رهبر معظم انقلاب و اهتمام دولتمردان و حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات 12 اسفند کلیه نقشه های آنان را خنثی شد.رشیدی در ادامه پس از اینکه هادی سعیدی را به عنوان اولین شهردار شهرستان برده رشه معرفی کرد و گفت: 42 میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات سفر رهبری در قالب 27 پروژه در بخش خاومیرآباد تخصیص پیدا کرده که در سال جاری نیز دولت برای شهرستان های مریوان، سروآباد و شهر جدید برده رشه هفت میلیارد تومان اعتبار برای زیبا سازی این شهرها اختصاص داده است.وی همچنین از تلاش ستاد تسهیلات نوروزی به دلیل سرویس دهی مناسب به مهمانان نوروزی تقدیر کرد و افزود: مسافرین از نحوه خدمات رسانی در شهرستان مریوان رضایت داشتند و امید است که شهردار جدید برده رشه بتواند با انجام کارهای مفید و سودمند در ارتقای وضعیت زیبایی این شهر اقدامات مفید و لازم را انجام دهد.امام جمعه مریوان نیز در این جلسه با اشاره به نامگذاری امسال افزود: تولیدات داخلی گامی است در راستای رفع بیکاری و مردم برای آبادانی کشور باید با مسئولان همکاری کنند و مردم از اراضی ملی حفاظت کنند و از تخریب آن نیز بپرهیزند و برای حفظ و نگهداری زریبار همکاری های لازم را در دستور کار خود قرار دهند.

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