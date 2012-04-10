تغییر مدیران سوژه داغ محافل درکهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، تغییر مدیران پس از هر انتخاباتی یک سنت معمول حداقل در استانهای کوچک است که با تغییر نماینده یا استاندار، تغییراتی در بدنه مدیریتی ایجاد می شود.

این مسئله در کهگیلویه و بویراحمد رنگ و بوی بیشتری دارد و کار حتی به تغییر معاونین و کارشناسان هم می رسد و براین اساس حتی برخی از حمایتهای افراد، گروهها و حتی طوایف از یک کاندیدا به این موضوع بر می گردد.

موارد بی شماری از مدیرانی بوده که به دلیل عدم حمایت از یک کاندیدا کنار گذاشته شده و یا پس از مدتی و با حمایت از آن کاندیدا در انتخابات بعدی، دوباره بر مسند قدرت برگشته اند.

مردم درخصوص تغییر مدیران ضعیف درخواستهایی دارند

حال که حدود 40 روز از انتخابات مجلس نهم در کهگیلویه و بویراحمد می گذرد، شایعات زیادی مبنی بر تدوین لیست مدیران جدید به گوش می رسد که البته منتخبان جدید هرگونه تدوین و ارائه لیستی را تکذیب می کنند.

منتخب مردم شهرستانهای کهگیلویه، بهمئی و چرام که خود طی چهار سال گذشته هم نماینگی مردم این شهرستانها را در مجلس برعهده داشته، ارائه هرگونه لیستی را تکذیب می کند و می گوید: لیست نداده ام و نخواهم داد و از لیست دادن سایر منتخبان هم خبر ندارم.

سید علی محمد بزرگواری با این حال تغییر مدیران ناکارآمد را حق طبیعی مردم می داند و می گوید: مردم در خصوص تغییر مدیران ضعیف درخواستهایی دارند و نماینده باید به این درخواستها توجه کند.

وی در عین حال می افزاید: اگرچه در برخی استانها نمایندگان از مدیران استانی خبر ندارند اما در برخی استانها عرف است که نمایندگان در تعیین مسئولان مشارکت کنند.

نمایندگان مدیری را به استاندار تحمیل نمی کنند

این منتخب مجلس نهم در خصوص شیوه مشارکت در تعیین مسئولان می گوید: نمایندگان در خصوص تغییر مدیران تنها به استاندار مشورت می دهند و اینطور نیست که مدیری را به استاندار تحمیل کنند.

اگرچه انگیزه سیاسی در تغییر مدیران طی سالیان گذشته مشهود بوده اما بزرگواری می گوید: برای تغییرات مدیریتی انگیزه سیاسی ندارم و تنها می خواهم مدیران کارآمد با هر گرایش فکری بر سر کار آیند.

استفاده از همه گرایشها در مدیریتها

بزرگواری بیان کرد: اگرچه در جریان اصولگرایی هستم اما اعتقاد دارم باید از مدیران کارآمد اصلاح طلب هم در مسئولیتها استفاده کرد تا شاهد رشد و توسعه استان باشیم.

نماینده مردم شهرستانهای کهگیلویه، بهمئی و چرام در مجلس هشتم اضافه کرد: مدیران ضعیف در این مدت نشان داده اند که کارایی ندارند و تغییر آنها تقاضای اصلی ما از استاندار است و به طور قطع دیگر منتخبین استان هم چنین انگیزه ای خواهند داشت.

وی در عین حال بر وحدت و هماهنگی میان استاندار و نمایندگان تاکید می کند و می افزاید: برخی از مشکلات و فشارهایی که بر مردم وارد می آید ناشی از ناهماهنگیهای بین دولت و مجلس است.

یک ماه و اندی دیگر تا شروع به کار مجلس نهم باقی مانده و باید ماند و دید که آیا مدیران کارآمد در استان جایگزین مدیران ناکارآمد می شوند و یا بازهم مبنای چینش مدیریتها چیز دیگری است.