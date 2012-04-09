نهضت آسفالت طی سال جاری در استان زنجان در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد، ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران بااشاره به برخی توجیهات مبنی بر اینکه کیفیت قیر مصرفی و برودت آب و هوا دلیل تخریب زودهنگام آسفالت های معابر شهری است، افزود: آب و هوا و کیفیت قیردلیل همه مشکلات معابر نیست بلکه بی تدبیری برخی از مدیران عامل بروز چنین مشکلاتی است.

وی ، ساماندهی شهرداریهای استان را از اولویت های کاری معاونت عمرانی استانداری در سال جاری برشمرد و ابراز کرد: متاسفانه در زمان حاضر تعداد پرسنل شهرداری ها سه برابر بیش از نیاز است که باید هرچه سریعتر مورد توجه قرار گیرد.

اختصاص بودجه 169 میلیارد تومانی استان زنجان در بخش کشاورزی

استاندار زنجان از اختصاص بودجه 169 میلیارد تومانی استان زنجان در بخش کشاورزی و در راستای تحقق شعار"تولید ملی؛ حمایت از کار و سرمایه ایرانی" خبر داد.

رئوفی‌نژاد با تأکید بر اینکه وفاق و همدلی مردم استان زنجان در سال 90 زبانزد بوده است، گفت: آنچه در سال گذشته در استان زنجان و در بخش‏های مختلف به چشم می‎خورد، در راستای تحقق شعار «جهاد اقتصادی» بوده و توفیقات فراوانی در این زمینه کسب شده است.

وی افزود: در نظر داریم در سال 91، در راستای عملی کردن شعار «تولید ملی؛ حمایت از کار و سرمایه ایرانی» از همه ظرفیت‏های موجود در استان استفاده کرده و هدف‎گذاری‎ها را دقیق‎تر از قبل انجام دهیم.

استاندار زنجان، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد دستگاه‎های مختلف استان در سال 90 و مقایسه آن با سال 89 افزود: اعتبارات جاری و ملی در استان زنجان در سال 89 معادل 350 میلیارد و 529 میلیون تومان بوده که با مساعدت‎ها و پیگیری‎های مسئولان استان، این میزان در سال 90 با 36 درصد افزایش، به 429 میلیارد و 803 میلیون تومان رسید.

رئوفی‎نژاد تصریح کرد: درآمد استان که مبنای مهمی برای تخصیص اعتبارات به بخش‎های مختلف است، در سال 90 با 16 رتبه صعود در رتبه‎بندی کشوری از رتبه بیست و دوم در سال 89 به رتبه ششم رسیده و میزانی بالغ بر 192 میلیارد تومان را دارا بود.

حرکت مسئولان و فعالان استان در بخش عمران شهری را معجزه‎آسا است

استاندار زنجان حرکت مسئولان و فعالان استان در بخش عمران شهری را معجزه‎آسا دانست و افزود: پروژه‎های عمران شهری در 19 شهر استان زنجان 24 برابر سال 89 بوده و از بعد ریالی 988 درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته است.

رئوفی نژاد با اشاره به این که جشن بزرگ مسکن مهرسال 90، در سوم خردادماه امسال برگزار خواهد شد، بیان کرد: 52 هزار واحد مسکونی مهر در شهرها و روستاهای زنجان آماده بهره‎برداری بوده و با حضور وزیر مسکن، راه و شهرسازی در سال 91، کلنگ 7هزار واحد مسکن مهر نیز زده شد.

استاندار زنجان، تأکید کرد: افزایش سهم اشتغال استان زنجان از 40 هزار و 400 نفر تا پایان سال 89 به 52 هزار و 212 نفر، افزایش طرح‎های سرمایه‎گذاری شده و به بهره‎برداری رسیده استان از 300 طرح به 959 طرح و افزایش خدمات دولت الکترونیک از 280 خدمت به 600 خدمت، از جمله موفقیت‏های مسئولان و فعالان بخش‎های مختلف در استان زنجان است.

رئوفی‌نژاد با تأکید براین که توسعه بخش کشاورزی، مهم‎ترین محور فعالیت ستاد "تولید ملی؛ حمایت از کار و سرمایه ایرانی"، یادآور شد: اختصاص 169 میلیارد تومان به بخش کشاورزی استان زنجان برای توسعه راندمان بهره‎وری از آب، کمیت و کیفیت تولید، از جمله اقدامات امسال دولت است.

وی افزود: کمیته‎ای ویژه زیرنظر ستاد "تولید ملی؛ حمایت از کار و سرمایه ایرانی" جهت بررسی فعالیت‎های صنعتی، عمران شهری، روستایی، مسکن، اشتغال و ادامه طرح تحول نظام اداری، در سال جدید فعالیت خواهد کرد.

رئوفی‎نژاد افزود: حمایت از فارغ‎التحصیلان رشته کشاورزی در دو بخش تشکیل تعاونی‏ها و ثبت‎نام با اولویت دانشجویان و یا فارغ‎التحصیلان رشته کشاورزی دانشگاه‎ها، از جمله نکاتی است که امسال جهت توسعه بخش کشاورزی مدنظر مسئولان استانی خواهد بود.