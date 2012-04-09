نهضت آسفالت طی سال جاری در استان زنجان در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد، ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران بااشاره به برخی توجیهات مبنی بر اینکه کیفیت قیر مصرفی و برودت آب و هوا دلیل تخریب زودهنگام آسفالت های معابر شهری است، افزود: آب و هوا و کیفیت قیردلیل همه مشکلات معابر نیست بلکه بی تدبیری برخی از مدیران عامل بروز چنین مشکلاتی است.
وی ، ساماندهی شهرداریهای استان را از اولویت های کاری معاونت عمرانی استانداری در سال جاری برشمرد و ابراز کرد: متاسفانه در زمان حاضر تعداد پرسنل شهرداری ها سه برابر بیش از نیاز است که باید هرچه سریعتر مورد توجه قرار گیرد.
اختصاص بودجه 169 میلیارد تومانی استان زنجان در بخش کشاورزی
استاندار زنجان از اختصاص بودجه 169 میلیارد تومانی استان زنجان در بخش کشاورزی و در راستای تحقق شعار"تولید ملی؛ حمایت از کار و سرمایه ایرانی" خبر داد.
رئوفینژاد با تأکید بر اینکه وفاق و همدلی مردم استان زنجان در سال 90 زبانزد بوده است، گفت: آنچه در سال گذشته در استان زنجان و در بخشهای مختلف به چشم میخورد، در راستای تحقق شعار «جهاد اقتصادی» بوده و توفیقات فراوانی در این زمینه کسب شده است.
وی افزود: در نظر داریم در سال 91، در راستای عملی کردن شعار «تولید ملی؛ حمایت از کار و سرمایه ایرانی» از همه ظرفیتهای موجود در استان استفاده کرده و هدفگذاریها را دقیقتر از قبل انجام دهیم.
استاندار زنجان، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد دستگاههای مختلف استان در سال 90 و مقایسه آن با سال 89 افزود: اعتبارات جاری و ملی در استان زنجان در سال 89 معادل 350 میلیارد و 529 میلیون تومان بوده که با مساعدتها و پیگیریهای مسئولان استان، این میزان در سال 90 با 36 درصد افزایش، به 429 میلیارد و 803 میلیون تومان رسید.
رئوفینژاد تصریح کرد: درآمد استان که مبنای مهمی برای تخصیص اعتبارات به بخشهای مختلف است، در سال 90 با 16 رتبه صعود در رتبهبندی کشوری از رتبه بیست و دوم در سال 89 به رتبه ششم رسیده و میزانی بالغ بر 192 میلیارد تومان را دارا بود.
حرکت مسئولان و فعالان استان در بخش عمران شهری را معجزهآسا است
استاندار زنجان حرکت مسئولان و فعالان استان در بخش عمران شهری را معجزهآسا دانست و افزود: پروژههای عمران شهری در 19 شهر استان زنجان 24 برابر سال 89 بوده و از بعد ریالی 988 درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته است.
رئوفی نژاد با اشاره به این که جشن بزرگ مسکن مهرسال 90، در سوم خردادماه امسال برگزار خواهد شد، بیان کرد: 52 هزار واحد مسکونی مهر در شهرها و روستاهای زنجان آماده بهرهبرداری بوده و با حضور وزیر مسکن، راه و شهرسازی در سال 91، کلنگ 7هزار واحد مسکن مهر نیز زده شد.
استاندار زنجان، تأکید کرد: افزایش سهم اشتغال استان زنجان از 40 هزار و 400 نفر تا پایان سال 89 به 52 هزار و 212 نفر، افزایش طرحهای سرمایهگذاری شده و به بهرهبرداری رسیده استان از 300 طرح به 959 طرح و افزایش خدمات دولت الکترونیک از 280 خدمت به 600 خدمت، از جمله موفقیتهای مسئولان و فعالان بخشهای مختلف در استان زنجان است.
رئوفینژاد با تأکید براین که توسعه بخش کشاورزی، مهمترین محور فعالیت ستاد "تولید ملی؛ حمایت از کار و سرمایه ایرانی"، یادآور شد: اختصاص 169 میلیارد تومان به بخش کشاورزی استان زنجان برای توسعه راندمان بهرهوری از آب، کمیت و کیفیت تولید، از جمله اقدامات امسال دولت است.
وی افزود: کمیتهای ویژه زیرنظر ستاد "تولید ملی؛ حمایت از کار و سرمایه ایرانی" جهت بررسی فعالیتهای صنعتی، عمران شهری، روستایی، مسکن، اشتغال و ادامه طرح تحول نظام اداری، در سال جدید فعالیت خواهد کرد.
رئوفینژاد افزود: حمایت از فارغالتحصیلان رشته کشاورزی در دو بخش تشکیل تعاونیها و ثبتنام با اولویت دانشجویان و یا فارغالتحصیلان رشته کشاورزی دانشگاهها، از جمله نکاتی است که امسال جهت توسعه بخش کشاورزی مدنظر مسئولان استانی خواهد بود.
نظر شما