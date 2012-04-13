برخی بدنبال عقیم کردن مذاکرات استانبول هستند/ ایران مراقب فریبکاری 1+5 باشد

الهام امین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مذاکرات پیش روی ایران با گروه 5+1 گفت: با توجه به مذاکرات قبلی ایران با گروه 5+1 و بی نتیجه بودن آن مذاکرات ایران باید با پیش شرطها و محورهای مشخصی به میدان مذاکره برود.

وی برگرداندن پرونده هسته ای ایران را در شورای امنیت به حالت عادی را از جمله پیش شرطهای ایران دانست و گفت: بدلیل اینکه ایران همکاری های گسترده ای با آژانس داشته است لذا پرونده هسته ایران باید در شورای امنیت به حالت عادی برگردد و تحریم های اعمال شده بر علیه آن لغو شود.

این کارشناس مسایل بین المللی افزود: همچنین تحت فشار قرارگرفتن رژیم صهیونیستی برای عضویت درNPT که تهدیدی برای کشورهای منطقه است و قانونمند شدن فعالیت های هسته ای این رژیم باید یکی از اقدامات آژانس در قبال متعهد بودن ایران به معاهدات بین المللی باشد.

این کاندیدای جبهه متحد دنبال کردن حق هسته ایران از طریق راهکارهای حقوقی را جزء برنامه ها و اهداف خود در مجلس شورای اسلامی دانست و گفت: راهکارهای حقوقی زیادی وجود دارد که از طریق آن می شود به حق هسته ای مان دست یابیم؛ لذا در صورت راه یابی به مجلس این راهکارهای حقوقی را دنبال خواهم کرد.

امین زاده همچنین با بیان اینکه نمی توان به نتیجه این مذاکرات امیدوار بود گفت: همیشه فریب کاری ها و انحراف هایی از سوی طرف مقابل مذاکره کننده صورت می گیرد و با توجه به بیداری اسلامی که در منطقه تحت تاثیر انقلاب ایران روی داده است؛ برخی کشورهای منطقه نمی خواهند این مذاکرات به نتیجه برسد؛ بنابراین ایران باید با تدبیر حداکثر نتیجه را از این مذاکرات بگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر دور جدید مذاکرات هسته ای ایران با گروه 5+1 شنبه 26 فروردین ماه در استانبول برگزار می شود.

آمریکا، انگلیس، روسیه، فرانسه، و چین به همراه آلمان به عنوان اعضای 1+5 در مذاکره با ایران حاضر خواهند بود .