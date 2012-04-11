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۲۳ فروردین ۱۳۹۱، ۱۳:۲۳

شهرزادی صدابردار "جامه داران" شد

شهرزادی صدابردار "جامه داران" شد

تهیه کننده "جامه داران" از قطعی شدن صدابردار، طراح صحنه و گریم این فیلم خبر داد.

سید جمال ساداتیان در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: تا کنون حضور ایمان امیدواری طراح گریم، منصوره یزدان جو طراح صحنه و لباس، ایرج شهرزادی صدابردار و علی تیموری دستیار اول و برنامه ریز در این فیلم قطعی شده است و به زودی مابقی بازیگران و عوامل پشت دوربین نیز مشخص می شوند.

پیش‌تولید این فیلم که اقتباسی از رمان ناهید طباطبایی است آغاز شده و اردیبشهت ماه کلید می خورد. تاکنون حضور محمدرضا فروتن و بیتا فرهی در فیلم قطعی شده‌است. داستان این فیلم درباره زنی به نام شیرین است که در مراسم ختم پدرش پی به روابط جدیدی در زندگی پدرش می‌برد و حقایقی را کشف می‌کند.

هم اکنون فیلم سینمایی "انتهای خیابان هشتم" به کارگردانی علیرضا امینی و تهیه‌کنندگی جمال ساداتیان درسینماها در حال اکران است. همچنین قرار است فیلم "برف روی کاج‌ها" کار دیگری از این تهیه‌کننده ساخته پیمان معادی در اکران دوم بهار روی پرده برود.

کد مطلب 1572721

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