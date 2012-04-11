شهرزادی صدابردار "جامه داران" شد

سید جمال ساداتیان در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: تا کنون حضور ایمان امیدواری طراح گریم، منصوره یزدان جو طراح صحنه و لباس، ایرج شهرزادی صدابردار و علی تیموری دستیار اول و برنامه ریز در این فیلم قطعی شده است و به زودی مابقی بازیگران و عوامل پشت دوربین نیز مشخص می شوند.

پیش‌تولید این فیلم که اقتباسی از رمان ناهید طباطبایی است آغاز شده و اردیبشهت ماه کلید می خورد. تاکنون حضور محمدرضا فروتن و بیتا فرهی در فیلم قطعی شده‌است. داستان این فیلم درباره زنی به نام شیرین است که در مراسم ختم پدرش پی به روابط جدیدی در زندگی پدرش می‌برد و حقایقی را کشف می‌کند.

هم اکنون فیلم سینمایی "انتهای خیابان هشتم" به کارگردانی علیرضا امینی و تهیه‌کنندگی جمال ساداتیان درسینماها در حال اکران است. همچنین قرار است فیلم "برف روی کاج‌ها" کار دیگری از این تهیه‌کننده ساخته پیمان معادی در اکران دوم بهار روی پرده برود.