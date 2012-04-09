اصفهان رتبه چهارم طلاق را در کشور دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی گرجی ظهر دوشنبه در همایش سالمندی و سلامت در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در زمینه تکریم و سلامت سالمندان اظهار داشت: سالمندان در معارف دینی به معمران معروفند به دلیل عمر طولانی که خداوند کریم به آنها عنایت کرده و همچنین ائمه معتقدند که دوره سالمندی دوره پختگی، کمال شخصیت انسان از نظر اخلاقی و فکری است.
وی با اشاره به اینکه اگر سالمندان قوت و نیروی جوانان و جوانان، تجربه و خرد سالمندان را داشتند، دنیای آبادتر و بهتری پیش رو داشتیم، بیان داشت: بستری مناسب برای برقراری ارتباط و تعامل مناسب جوانان با سالمندان باید فراهم شود.
یک کارشناس مسائل مذهبی در اصفهان ادامه داد: انجام ورزشهای مناسب، حضور در فعالیتهای اجتماعی، انتقال تجربیات به نسل جدید و ارتباط با قرآن و خداوند، میتواند ضعفهای دوران سالمندی را از بین ببرد.
گرجی افزود: اصفهان چهارمین رتبه ثبت طلاق را پس از تهران، خراسان رضوی و فارس دارد.
وی با اشاره به اینکه در هر شبانهروز 25 طلاق در دادگاههای اصفهان ثبت میشود و این یعنی در هر ساعت یک خانواده اصفهانی از هم پاشیده میشود، ادامه داد: هر ساله چند صد میلیون پرونده به دادگاه کشیده میشود که به راحتی میتوان با کدخدا منشی آنها را حل و فصل کرد.
حجت الاسلام گرجی اضافه کرد: در زمان حاضر که اهمیت چندانی برای تکریم بزرگترها در خانوادهها مشاهده نمیشودو عدهای از سالمندان در حالی پا به سن گذاشتهاند که یک کودک 50 یا 60 ساله هستند به خاطر همین شاهد چنین اتفاقاتی در جامعه هستیم.
گرجی تاکید کرد: در هر شبانهروز 25 طلاق در دادگاههای اصفهان ثبت میشود و این یعنی در هر ساعت یک خانواده اصفهانی از هم پاشیده میشود.
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