سرنوشت مبهم 105 هزار دلار اعتبار مركز هنرهاي نمايشي // اسناد قرارداد كامل است اما طرف آلماني پولي نگرفته

به گزارش اختصاصي خبرنگار تئاتر "مهر"، اسناد و مدارك به دست آمده مشخص مي كند در زمان مديريت سابق مركز هنرهاي نمايشي مبلغ 105 هزار دلار براي توليد و اجراي نمايش پارسيفال توسط يك گروه تئاتري آلماني توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به اين مركز پرداخت شده است ، ولي نماينده تئاتر فرايبورگ آلمان دريافت چنين مبلغي را تكذيب مي كند.

بر اساس قراردادي كه درتاريخ 16/7 /82 13 در 5 ماده و3 نسخه به زبان فارسي، دو نسخه به زبان انگليسي تنظيم و به امضايي منسوب به "ديتر كومل" به عنوان نماينده تئاتر فرايبورگ (آلمان) و مجيد شريف خدايي رئيس مركز هنرهاي نمايشي با موضوع اجرا و توليد مشترك نمايش "پارسيفال" و"عموي كوچك" به كارگرداني ديتر كومل در تهران و اصفهان طي تاريخ مهر ماه 82 رسيده است ، طرف اول قرارداد مجيد شريف خدايي موظف به پرداخت كليه هزينه هاي طرف دوم (گروه آلمان) از قبيل ، ساخت و تجهيز دكور صحنه، اقامت، پذيرايي (صبحانه ، نهار ، شام) ، حمل و نقل داخلي و راهنما و مترجم شده است .

همچنين در بند7/2 اين قرارداد ذكر شده است كه طرف اول ( مجيد شريف خدايي) متعهد به پرداخت نقدي مبلغ يكصد و پنج هزار دلار آمريكا "105 هزار دلار" به ازاي كار معين شده به طرف دوم ديتر كومل كارگردان "پارسيفال " شده است كه اين مبلغ تقسيم به دستمزد توليد مجدد دو نمايش پار سيفال و عموي كوچك به مبلغ 45 هزار دلار آمريكا ، دستمزد دو اجراي نمايش پارسيفال در شهر اصفهان به مبلغ 20 هزار دلار آمريكا و پرداخت دستمزد دو اجراي نمايش عموي كوچك و دو اجراي نمايش پار سيفال در شهر تهران به مبلغ40 هزار دلار آمريكا بوده است .

همچنين به موجب ماده1/2 اين قراداد تمامي حقوق اين نمايش درداخل ايران متعلق به مركزهنرهاي نمايشي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي ايران بوده است و به موجب ماده 2/2 تهيه ، تنظيم وارسال دعوت نامه براي اخذ ويزا براي 45 نفر اعضاي گروه نيز برعهده طرف اول قرارداد بوده است.

براساس متن اين قرارداد موسسه "گوته" آلمان تنها موظف به پرداخت هزينه ترجمه كتاب شده است.

همچنين طرف اول قرارداد(مركز هنرهاي نمايشي) به موجب اين قرارداد موظف به طراحي وچاپ پوستر اجراي "پارسيفال" درايران و ترجمه وچاپ و توزيع اين نمايشنامه قبل از اجراي عمومي شده است و مسووليت و مخارج ورود و خروج ملزومات ارسالي به ايران از گمرك بر عهده طرف اول بوده است.

درماده سوم اين قرار داد نيز زمان بندي ورود گروه به اصفهان، تاريخ نصب دكور، تمرين، بازبيني و تاريخهاي اجراي اول و دوم در اين شهرستان و سپس تاريخ ورود به تهران، زمان نصب دكور، تمرين ، بازبيني، تاريخهاي اجراي اول و دوم نمايشهاي "عمومي كوچك" و "پار سيفال" و جلسه مطبوعاتي ذكر شده است كه اين تاريخ ها از 26 مهر 1382 برابر با 18 اكتبر 2003آغاز و تا اول آبان ماه برابر با 23 اكتبر 2003 عنوان شده است.

در اين قرارداد علاوه براشاره به تعهدات طرف دوم از نظر طراحي مجدد صحنه و لباس بر اساس موازين اسلامي و پرداخت هزينه ساخت جعبه هاي حمل و نقل هزينه حمل و نقل بين المللي ، طرف دوم موظف به فراهم كردن زمينه اجراي چند نمايش ايراني با پرداخت هزينه آن در فرايبورگ شده است.

درپايان قراداد نيز در ماده 5 ذكر شده ، چنانچه هر يك از طرفين قرارداد خارج از چهار چوب و شرايط اين قرارداد فعاليتي را كه موجب خسارت طرف مقابل شود انجام دهند بر اساس حقوق بين المللي عمل خواهد شد.

پس از پي گيري خبرنگار تئاتر "مهر" وارتباط با تئاتر"فرا يبورگ" آلمان از طريق پست الكترونيكي ، جوابي از طرف نماينده اين تئاتر ديتر كومل به مضمون زير به "مهر" رسيد:



متن ترجمه شده: "عطف به درخواست 26 /1 /2005 شما مي توانم پاسخ دهم، من به هيچ عنوان مبلغ حيرت آور 105 هزار دلار آمريكا را جهت اجراي نمايش پارسيفال و عموي كوچك دريافت نكرده ام و كليه هزينه هاي مالي سفر ما توسط موسسه فرهنگي گوته تأمين شده بود و دليلي نيز براي دريافت دستمزد نداشتيم .

نمايش "پار سيفال" مانند ديگر نمايشهاي ما كه تا كنون درايران اجرا شده است، حتي نمايشهاي "اسرار شبانه" و "شبهاي خواهران برونته " كه در جشنواره تئاتر فجر امسال ايران اجرا شد، از سوي اين موسسه تامين هزينه مي شود كه اين هزينه مالي درسه بخش اقامت، حمل ونقل هوايي و پذيرايي است."

با تشكر فراوان: ديتر كومل

اسناد و مدارك مربوطه مبني بر دريافت مبلغ 105 هزار دلار آمريكا توسط "مجيد شريف خدايي" طرف اول قرار داد ازمعاونت هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي جهت پرداخت به اين گروه وجود دارد. همچنين رسيد پرداخت اين وجه به ديتر كومل با امضايي كه منسوب به ديتر كومل و امضاي تأييديه شريف خدايي در دو نسخه فارسي و انگليسي به همراه متن اصلي قرار داد (در دو زبان)، اسناد و مدارك ديگر نزد خبرگزاري "مهر" محفوظ است.

پيگيري خبرنگار "مهر" براي تماس با مجيد شريف خدايي طي 3 هفته گذشته نتيجه اي نداشته و خبرنگار ما در اين مدت نتوانست كه از وي پاسخ احتمالي اش را جويا شود.