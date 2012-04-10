نخبگان اسرائیلی باید در برابر سیاستهای جنگ طلبانه نتانیاهو بایستند

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه "دی سایت" در تحلیلی نوشت: رژیم صهیونیستی بحث ها درباره جنگ و صلح را صرفا از دید نظامی می بیند. در این میان نخبگان لجباز اسرائیلی نیز مقصر هستند.

نشریه "دی سایت" در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد: "تام سگو" یکی از خبرنگاران و تاریخدانان اسرائیلی است که در جبهه گروه عقل گرای جامعه اسرائیل قرار دارد.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب خاطر نوشت: اما وی یکی از مسائل مهم جامعه اسرائیل را قلم گرفته و در این باره بحث نمی کند. این مسئله حمله روی تاسیات هسته ای ایران و درست یا نادست بودن این اقدام است. وی و دیگر روشنفکران اسرائیلی باید درباره نتیجه گیری نادرست و تهدید کننده در این راستا به بحث بپردازند و خود را درگیر این مسئله کنند.

روشنفکران اسرائیلی از سیاستهای حکومت نتانیاهو حمایت می کنند چرا که آنها اعتقاد دارند به این ترتیب دولت اسرائیل و یهودیان را در داخل و خارج حمایت می کنند. این در حالی است که سیاستهای نتانیاهو دقیقا نتیجه عکس دارد.

اما گونتر گراس ،برنده جایزه ادبیات نوبل آلمانی که اخیرا انتقاد سختی را به سیاستهای رژیم صهیونیستی و جنگ طلبی های آن وارد کرده است این طور نیست. وی آسیب هایی را که حمله اسرائیل علیه ایران برای هر دو طرف ایجاد می کند را می بیند. گراس این منطق را نمی پذیرد که قدرت نظامی تضمینی برای موجودیت یک رژیم می باشد.

نویسنده در ادامه نوشت: "سگو" از نگرانی درباره هولوکاست دیگر که در اسرائیل گسترش پیدا کرده است سخن می گوید. البته دلیل غیر مستقیم این نگرانی کمترظرفیت های هسته ای آینده ایران می باشد بلکه برعکس سخنوریهای افراطی درباره جنگ و کوبیدن بر طبل جنگ از طرف این رژیم می باشد.

این نشریه آلمانی همچنین نوشت : تا زمانی که نخبگان اسرائیلی در این باره سکوت کرده اند و به صورت جدی با سیاستهای بی فایده و عبث حکومت مقابله نمی کنند و خود را درگیر این مسائل نمی کنند افرادی از جمله گونتر گراس باید نظر خود را بلند اعلام کنند حتی اگر به صورت یک شعر باشد.

