تأکید بر تقویت روحیه ایثارگری/ افزایش صادرات موجب رونق تولید در قم خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل بنیاد شهید وامور ایثارگران استان قم گفت: با تقویت و توجه به فرهنگ ایثار می توانیم به شعار امسال که بنام تولید ملی، حمایت از کارو سرمایه ایرانی است جامع عمل بپوشانیم.



محمد کاظم پورامینی افزود: ما با تکیه بر فرهنگ ایثار و شهادت توانستیم تمامی سدها را شکسته و ناممکن ها را ممکن سازیم، نمونه آن ایستادگی ملت ایران در برابر رژیم دو هزار و 500 ساله پهلوی و شکست این رژیم و استقرار نظام جمهوری اسلامی بود.



وی تاکید کرد: برای مقابله با دشمنان اسلام و ملت مسلمان باید با حفظ و تقویت روحیه ایثار، تولید ملی را تقویت کرده و از هر گونه وابستگی به کشورها رها شد، تا بتوانیم بیش از پیش تهدیدات و تحریم ها را خنثی نماییم و به پیشرفت دست یابیم و آینده ای درخشان را که ثمره خون پاک شهیدان و ایستادگی ملت شهید پرور است بدستان توانمند همین ملت غیور و آزاده رقم بزنیم.



مدیرکل بنیاد شهید وامور ایثارگران قم افزود: برای تحقق این هدف داشتن روحیه ایثارگری و گذشتن از برخی خواسته ها برای رسیدن به اهداف بزرگتر ضروری است به یاد بیاوریم زمانی در سخت ترین شرایط غیور مردان و شیر زنان این سرزمین برای آزادی و امنیت امروز نسل ما جان خویش را ایثارگرانه فدا کردند تا ملت مسلمان ایران همواره سربلند بماند و از ارزشهای خویش دفاع کند.



برگزاری نخستین دوره تربیت مربی پیشاهنگان هلال احمر استان قم



مدیر عامل جمعیت هلال احمراستان قم اولین دوره تربیت مربی نهضت پیشاهنگان هلال احمر استان قم با همت معاونت امور جوانان وبا حضور جوانان هم استانی برگزار خواهد شد.



دکتر خلیل الله سائلی ضمن بیان این مطلب گفت: نهضت پیشاهنگان جمعیت هلال احمر برای پرورش نوجوانان و جوانان امدادگر، ارشادگر، احساس گر، ابلاغ گر و تربیت مدیرانی شایسته ایران اسلامی مربی داوطلب تربیت می کند.



وی گفت: طبق دستورالعمل ابلاغی، داوطلبان شرکت کننده باید دارای گواهینامه امداد و کمک‌های اولیه و همچنین دارای حداقل 20 سال سن ودر مقطع کاردانی اشتغال به تحصیل باشند.



وی افزود: پذیرفته شدگان باید توانمند در تشکیل گروه و مدیریت آن بوده و از فن بیان خوبی نیز برخوردار باشند.



افزایش صادرات موجب رونق تولید در استان خواهد شد



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت بر افزایش صادرات استان قم در راستای توسعه خطوط تولیدی تاکید کرد.



یونس عالی پور با بیان اینکه افزایش صادرات موجب اشتغال نیز می‌شود، گفت: افزایش صادرات باعث تقویت مالی واحدها تولیدی خواهد شد که این امر به توسعه خطوط تولیدی منجر شده و توسعه اشتغال نیروی انسانی را در برخواهد داشت.



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه واردات در استان باید مدیریت شده و براساس اصول باشد، تصریح کرد: واردات استان نباید تولیدات داخلی را تحت الشعاع قرار دهد تا تولیدات استان آسیب نبیند.



وی اظهار داشت: در زمینه واردات کالاهای غیرضروری ، خصوصاً کالاهایی که تولید داخل استان دارد باید محدودیت هایی اعمال گردد تا تولید کننده داخلی با آرامش خاطر به تولید بپردازد.



عالی پور، اعزام و پذیرش هیئت‌های تجاری، حمایت از ایجاد کنسوسیوم های صادراتی، ایجاد نمایشگاه دائمی فرش استان برای بازدید هیئتهای تجاری خارجی، درج اطلاعات شرکت های مستقر در استان در سایت های تجاری بین المللی، برگزاری جلسات کارگروه توسعه صادرات و ارایه مشاوره به واحدهای صادراتی استان جهت حضور مؤثر در بازارهای خارجی را از جمله عوامل موثر در تقویت صادرات استان نام برد.



عالی پور عمده کالاهای صادراتی استان را کفش، فرش دستباف، مواد پلاستیکی، کتاب، شیرینی جات، محصولات دارویی، ماشین آلات، پوشاک، چسب ها و پلیمرها برشمرد.



دیدار فرمانده سپاه علی بن ابی طالب(ع) با خانواده شهدای سپاه در منطقه شمالغرب



سردار مهدی مهدوی نژاد در این دیدارها با اشاره به خاطراتی از آن شهدا، اظهار داشت: شهید عاصمی و همرزمانش در طول خدمتشان همواره در مقابله با توطئه ها کلیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نقش بسزایی داشتند و البته به خواسته شان که همانا شهادت در راه اسلام و نظام بود، رسیدند.



وی با بیان اینکه از افتخارات سپاه علی بن ابی طالب(ع)، حضور فعالانه پاسداران این سپاه در مناطق عملیاتی شمالغرب است، خطاب به فرزندان شهدا گفت: شما باید با تاسی از ولایت راه آن شهدای عزیز را ادامه دهید و البته بر ما نیز واجب است که به مشکلات و مسائل خانواده شهدا رسیدگی کنیم.



این شهدا مدافع راستین ولایت بودند



مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه علی بن ابی طالب(ع) نیز در این دیدارها با بیان خاطراتی از سردار عاصمی و همرزمانش اظهار داشت: خداوند به واسطه اخلاصی که در این برادران بود، دعای آنان را که رسیدن به درجه شهادت بود، اجابت کرد.



حجت السلام سیدحسن اکبری افزود: این شهدا پیرو واقعی سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین و مدافع راستین ولایت بودند و امید است که خداوند نیز به ما این توفیق را تا آخر عمر عنایت و ما را با شهدای کربلا محشور کند.

سردار شهید عباس عاصمی به همراه پنج تن از همرزمانش علی‌اکبر جمراسی، محمود احمدی‌تبار، ولی‌الله صحرایی، سید‌عبدالحسین موسوی‌نژاد و مهدی خبیر. در اواخر تیرماه سال 1390 با حضور در مناطق شمالغرب به منظور مقابله با گروهک معاند پژاک به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.