نبوغ صیاد شیرازی موفقیت در عملیات مختلف را رقم زد

به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین سالگرد شهادت امیر سرتیپ علی صیاد شیرازی عصر دوشنبه در مسجد آقا سید علی قزوین برگزار شد.

در این مراسم که حجت الاسلام مرتضی حسینی نماینده منتخب مردم در مجلس نهم، امیر شهری فرمانده لشگر 16 زرهی قزوین و جمع کثیری از نیروهای نظامی و گروههای مختلف مردم حضور داشتند، سرهنگ مجتبی جعفری اظهارداشت: در دوران هشت سال جنگ تحمیلی نبوغ این شهید والا مقام در نوع خود بی نظیر بود و خاتمه یافتن قائله کردستان مرهون این نبوغ بود.

وی افزود: با ورود این شهید به فرماندهی نیروی نظامی ارتش جمهوری اسلامی ایران و هماهنگی و همکاری با سپاهیان خط پیروزی های بزرگی مانند طریق القدس، بیت المقدس، فتح المبین آغاز شد و در دوران فرماندهی این شهید دشمن از خاک ایران بیرون رانده شد.

سرهنگ جعفری تصریح کرد: ایمان، تعهد و اخلاص شهید شیرازی به گونه ای بود که همه را تحت تاثیر قرار می داد و تشخیص وی از سایر نیروهای ارتشی به عنوان یک فرمانده بسیار دشوار بود.

همرزم شهید صیاد شیرازی یادآورشد: نیروی زمینی ارتش در دوران جنگ تحمیلی با فرماندهی شهید صیاد شیرازی توانست به پیروزی های ارزشمندی دست پیدا کند و دشمن را ناکام کند.

وی بیان کرد: شهید صیاد شیرازی با خلق حماسه های ماندگار و دلاور مردی های خود همچنان در خاطره ها خواهد ماند و نسل امروز و آینده این الگوهای ارزشمند و افتخارات ملی و دینی را از یاد نخواهد برد.

سرهنگ جعفری اظهارامیدواری کرد که با آشنایی نسل جوان با ویژگی های ارزشمند شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی همچون صیاد شیرازی راه روشن این اسوه های ایثار و شجاعت تداوم یابد.