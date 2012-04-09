200 هزار کودک و نوجوان از برنامه های کانون پرورش فکری استفاده کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی گفت: سال گذشته در این استان، 200 هزار کودک و نوجوان از فعالیتهای فرهنگی هنری ادبی کانون استفاده کردند.

عبدالرضا صمدی همچنین از حضور 205 هزار و 672 نفر از کودکان و نوجوانان استان خراسان جنوبی در مراکز فرهنگی هنری کانون طی سال گذشته خبر داد.

وی بیان کرد: در سال جاری صدها فعالیت فرهنگی، هنری و ده ها جشنواره و مسابقه در تقویم کاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی با محورهایی همچون کتابخوانی، فعالیتهای خاص هنری و ادبی، آموزش و پژوهش، نمایشی، گردهمایی و نشست، جشنواره پیش بینی شده است .

وی افزود: در حال حاضر بیش از 11 هزار کودک و نوجوان عضو مراکز فرهنگی هنری ثابت، سیار و پستی هستد که این تعداد بالغ بر 64 هزار جلد کتاب را در سال 90 به امانت گرفته و مطالعه کرده اند.

صمدی کتابخوانی را سر لوحه تمامی فعالیتهای کانون دانست و اضافه کرد: طی سال گذشته در پایان هر فصل برای آگاهی خانواده ها از میزان مطالعه فرزندانشان در کانون برای کتابخوان ترین اعضا از طریق پست کارنامه دانایی ارسال شد و این مهم در سال 91 نیز ادامه خواهد داشت.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی افزود : فعالیتهای فرهنگی با هشت هزار و 669 دفعه اجرا در استان خراسان جنوبی بر اجرای فعالیتهای ادبی و هنری پیشی گرفت که با تدوین برنامه سال 91 امید است بتوانیم شاهد رشد دیگر فعالیتها نیز باشیم.

ساخت فیلم مستند آرامش بهاری در جوار امامزادگان خراسان‌ جنوبی

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان‌جنوبی از تولید فیلم مستند آرامش بهاری در جوار امامزادگان خراسان ‌جنوبی خبر داد.

حجت ‌الاسلام محمدطاهر گرایلی اظهار داشت: ساخت فیلم مستند طرح آرامش بهاری در جوار امامزادگان با هدف معرفی امامزادگان و تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی در دستور کار این اداره کل قرار گرفته است.

وی افزود: این مستند 20 دقیقه‌ای شامل برنامه‌ها و مراسمات ویژه این اداره کل در طرح آرامش بهاری از قبیل مراسم تحویل سال در امامزادگان، مراسم غبارروبی و بهداشت بقاع در اواخر سال 90، خیمه معرفت و نمایشگاه معرفی بقاع و موقوفات استان است که آماده پخش از سیمای مرکز استان است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان ‌جنوبی تهیه مستندی از برگزاری طرح آرامش بهاری به ویژه از برنامه ‌های ویژه لحظه تحویل سال نو در بقاع متبرکه را عامل استحکام برنامه و امکانی برای آسیب شناسی طرح در آینده دانست.

گرایلی یادآور شد: برای شناخت ظرفیت‌ها و بررسی کیفیت برنامه‌های به اجرا در آمده، سامانه نظرسنجی از طریق ارسال پیامک برای مردم فراهم شده است.

وی با اشاره به استقبال گسترده مردم و زائران از برنامه‌های این طرح در بقاع متبرکه و حضور 30 هزار نفری زائران در برنامه تحویل سال نو در امامزادگان افزود: به منظور آگاهی از نظرات مردم و سنجش میزان رضایتمندی مسافران نوروزی از کیفیت خدمات بقاع متبرکه طرح نظرسنجی از مردم از طریق شماره پیامک 10000114 در امامزادگان مشمول طرح آرامش بهاری برگزار شد.