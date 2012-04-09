درآمد های مردمی کمیته‌ امداد اردبیل 130 درصد افزایش داشت

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز زلالی عصر دوشنبه در جلسه‌ شورای مدیران کمیته‌ امداد استان اضافه کرد: در سال 89 میزان درآمد و مشارکت مردمی استان 60 میلیارد و 96 میلیون ریال بوده که این رقم در سال 90 به 137 میلیارد و 980 میلیون ریال افزایش یافته است.

به گفته وی رقم پیش بینی و توافق شده برای حصول درآمدها از این بخش 155 میلیارد و 154 میلیون ریال بوده که 89 درصد آن محقق شده است.



مدیر کل کمیته‌‌ امداد امام (ره) استان در عین حال از کاهش 12.5 درصدی تعداد مددجویان تحت پوشش این نهاد در سال گذشته خبر داد و عنوان کرد: چهار هزار 148 خانوار در قالب 9 هزار نفر از خانواده های تحت پوشش کمیته‌ امداد اردبیل از چرخه‌ حمایتی خارج شده اند.

وی اجرای طرح پالایش خانواده را در راستای حذف خدمات دهی به خانواده های خودکفا و غیر مستحق دانست و متذکر شد: کمیته‌ امداد به دنبال شناسایی و رشد استعداد و توانایی خانواده ها با حفظ عزت و کرامت انسانی آنان است.

زلالی یکی از مهمترین برنامه های این نهاد را در سال جاری توانمندی و خودکفایی خانواده های تحت حمایت عنوان کرد و یادآور شد: کمیته‌ امداد اردبیل طی سال گذشته نیز در این زمینه موفقیتهای خوبی را در کارنامه‌ فعالیت خود ثبت کرد که خروج 9 هزار نفر از افراد تحت پوشش نشان دهنده این موفقیت است.



وی همچنین با اشاره به پذیرش چهار هزار خانوار در قالب 12 هزار نفر برای استفاده از خدمات این نهاد، تصریح کرد: این افراد به صورت موقت با ارائه خدمات تک یا چند خدمتی تحت حمایت امداد قرار گرفته اند.