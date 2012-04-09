به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درخواست سید علی اکبر طاهایی، استاندار مازندران از رئیس درخصوص الحاق قسمتی از زمین همجوار نیروی انتظامی یا ارتش در ساری به بیمارستان تخصصی قلب ساری، بدون اخذ وجه به منظور توسعه بیمارستان و احداث بیمارستان استاندارد 250 تختخوابی مرکز قلب مازندران رئیس جمهور دستوراتی صادر کرد.

استاندار مازندران در نامه ای به رئیس جمهور آورده است: متعاقب سفر پرخیر و برکت مقام معظم رهبری در سال 74 به استان زرخیز مازندران و صدور دستور خریداری یک دستگاه آنژیوگرافی برای مردم این خطه از کشور، بتدریج مقدمات ایجاد یک بیمارستان تخصصی قلب آماده شد.

در پی آن در سال 83 با تغییر فیزیکی مناسب در یکی از بیمارستانهای کوچک آن زمان بنام بیمارستان لقمان حکیم و گسترش ساختمانی آن، پس از فراهم شدن ملزومات اساسی، مرکز تخصصی و فوق تخصصی قلب مازندران به نام حضرت فاطمه الزهرا (س) مزین و رسماً راه اندازی شده است.

از آن تاریخ هر ساله بر امکانات آن مرکز افزوده شد و مرد مازندران از مراجعه به استانهای دیگر جهت مداوای بیماریهای قلبی خود بی نیاز و بی نیازتر شدند.

هم اکنون بیمارستان مذکور با دارا بودن چهار بخش سی سی یو، یک بخش جراحی قلب و یک بخش قلب، یک واحد آنژیوگرافی، یک بخش اتاق عمل مشتمل بر سه تخت عمل جراحی فعال، یک واحد پزشکی هسته ای، یک واحد درمانگاه قلب به همراه واحد های مورد نیاز اداری و پشتیبانی سالانه پذیرای بالغ بر 64 هزانفر از مردم مازندران و سه استان شمالی که از بیماریهای قلبی رنج می برند است.

هم اکنون این مرکز با انجام هزار و 300 عمل جراحی قلب باز و چهار هزار و 100 عمل آنژیوگرافی در سال به عنوان یکی از قطب های درمانی قلب در شمال کشور مشغول خدمت رسانی است.



در نامه طاهایی به احمدی نژاد تصریح کرد: علیرغم فعال تر شدن مرکز فوق الذکرو اثبات کارآیی مرکز مورد نظر در تامین نیازهای درمانی مردم و افزایش روزافزون تعداد بار مراجعات مردم، فضای فیزیکی مستهلک و محدود این بیمارستان 71 ساله نمی تواند پاسخگوی مازنیها باشد و هم اکنون بشدت نیاز به گسترش فضای فیزیکی مرکز قلب و استاندارد سازی آن احساس می شود

از سویی دیگر بدلیل عدم وجود زمین مورد نیاز در فضای بیمارستان یاد شده جهت بنای بیمارستان استاندارد مورد نیاز و عدم امکان تعطیل کردن بیمارستان، مرکز را در شرایطی سخت و دشواری قرار داده است.

مطابق کروکی پیوستی، مرکز قلب حضرت فاطمه الزهرا (س) از سه طرف در مجاورت اراضی نیروی انتظامی و از ضلع غربی با واسطه بلوار ارتش در همسایگی اراضی ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.



بر اساس مصوبه دولت، نیروی انتظامی و ارتش مکلف به خروج از محدوده شهر ساری و انتقال در محل مناسب تری در خارج از شهر شده و در تدارک واگذاری و فروش اراضی خود هستند بهترین گزینه الحاق قسمتی از اراضی همجوار حداقل به وسعت 10 هزار متر مربع به بیمارستان و احداث بیمارستان استاندارد حدود 250. تا 300 تختخوابی مورد نظر در زمین مزبور است.

با توجه به مطالب معروضه، بدینوسیله از جنابعالی استدعا دارد در صورت صلاحدید درخصوص الحاق قسمتی از زمین همجوار نیروی انتظامی یا ارتش به بیمارستان بدون اخذ وجه به منظور یاد شده و لحاظ کردناحداث بیمارستان استاندارد 250 تختخوابی مرکز قلب مازندران در زمین الحاقی در طرح ملی کشوری دستورات لازم را صادر فرمایید.

به گزارش مهر، رئیس جمهور در پیرو این نامه در دستوری جداگانه به دو وزیر دفاع و راه و شهرسازی نوشت: جناب وحیدی، پیگیری ومساعدت کنید مشکل حل شود و اعلام نتیجه کنید و جناب نیکزاد، با کمک آقای وحیدی کار را دنبال کنید و اعلام نتیجه کنید.