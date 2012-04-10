موفقیت در اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها نیازمند عزم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رهی عصر دوشنبه در کمیته وصول مطالبات دولت در محل استاداری سمنان با اعلام اینکه موفقیت در اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها نیاز به همبستگی مردم با مسئولین دارد، وصول مطالبات، دولت را در اجرای بهتر این قانون مهم ضروری دانست.

وی تاکید کرد: باید در اموری مانند وصول مطالبات، دریافت مالیات وعوارض، شفاف سازی شود تا دولت بتواند با جذب این مطالبات خدمات گسترده تری به مردم ارائه کند.

رهی با بیان اینکه دولت اجرای هدفمند کردن یارانه ها را به صلاح مردم و صرفه کشور می داند، افزود: خدمت رسانی به مردم باید سرلوحه کار همه مدیران باشد.

وی با اشاره به قرار داشتن در دهه پیشرفت و عدالت گفت: این امر بیش از پیش ضرورت اجرای طرح تحول اقتصادی توسط دولت را نشان می دهد.

استاندار سمنان خدمت به مردم را از جمله منویات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانست.

وی در پایان با تاکید برنظارت مستقیم متصدیان امر تنظیم بازار، افزود: فرمانداران با هماهنگی اصناف باید جلوی برخی افزایش قیمت ها را بگیرند.