پیشنهاد قوه قضائیه برای ایجاد سازمان وکلای رسمی دادگستری

عبدالعلی میرکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مهمترین لایحه مورد بحث در کمیسیون لوایح دولت بررسی لایحه قانون جامع وکالت است گفت: ابتدا طرح قانون جامع وکالت از سوی کمیسیون قضائی مجلس ارائه شد که قوه قضائیه به این طرح انتقاداتی داشت و قرار شد لایحه ای در این خصوص ارائه کند.

وی افزود: لایحه پیشنهادی قوه قضائیه قبل از نوروز به دولت تقدیم شد و هم اکنون این لایحه برای بررسی در کمیسیون لوایح دولت مطرح است.

معاون وزیردادگستری اظهار داشت: در این لایحه و همچنین در طرح مجلس موضوع ادغام کانونهای وکلا و مرکز مشاوران قوه قضائیه مطرح است که از سوی هر دوطرف (وکلای مرکز مشاوران و کانونهای وکلا) انتقاداتی بوده است ولی هدف از این طرح و لایحه ادغام است که حتی از سوی قوه قضائیه در لایحه پیشنهادی ایجاد سازمان وکلای رسمی دادگستری مطرح شده که احتمالا از سوی مجلس تغییراتی در عنوان لحاظ می شود.

میرکوهی گفت: همچنین در لایحه قوه قضائیه بحث نظارت بیشتر در پذیرش وکلا بیان شده که در طرح مجلس این موضوع به چشم نمی خورد ولی استقلال وکلا در این قانون صد در صد است.