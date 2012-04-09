سفر نخست وزیر ترکیه به چین/ ایران و سوریه محور گفتگوی اردوغان و جیابائو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه برای نخستین بار وارد پایتخت چین شده و مورد استقبال مقامات این کشور قرار گرفت.

وی امروز دوشنبه با "ون جیابائو" همتای چینی خود دیدار و در مورد همکاری هسته ای دو کشور، مذاکرات هسته ای ایران و نیز تحولات سوریه گفتگو کرد.

بر این اساس در نخستین سفر رئیس دولت ترکیه به چین پس از 27 سال، وزیران انرژی دو کشور توافقنامه ای را برای همکاری هسته ای در آینده نزدیک به امضا رساندند.

نخست وزیر چین از دیدار امروز خود با اردوغان به عنوان دیداری خوب و سازنده یاد کرد. وی در عین حال از ارائه جزئیات بیشتر در مورد گفتگوهای خود با این مقام ترکیه ای که بیشترین انتقادها را در سال 2009 و پس از سرکوب اعتراضات مسلمانان در چین، متوجه پکن کرد، اشاره ای نکرد.

به گزارش تلویزیون دولتی چین، یکی از محورهای اصلی گفتگوی نخست وزیران دو کشور در پشت درهای بسته، وضعیت سوریه و مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 بوده است.

این در حالی است که دو کشور مواضع متفاوتی در مورد سوریه دارند، در حالی که ترکیه در خط مقدم منتقدان "بشار اسد" قرار گرفته، پکن با وتوی قعطنامه ضدسوری شورای امنیت مانع اجرای طرح آمریکا و اروپا علیه این کشور شده است.