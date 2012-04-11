آینده از آن صاحبان علوم هسته ای و هوا فضاست

بهنام رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اساس انقلاب ما برای استقلال کشور است و هر حرکتی که در این کشور انجام می شود برای جلوگیری از وابستگی به بیگانگان صورت می گیرد و تحقیقات و دستیابی به علوم راهبردی هم به خاطر عزت و عظمت نسلهای کنونی و آینده کشور انجام می شود .

وی افزود: در راس علوم راهبردی جهان فناوری هسته ای قرار دارد و ملتها برای تداوم رشد و بالندگی خود باید به این علم راهبردی دست پیدا کنند اما استعمار در صدد است با انحصار این علم و دیگر علوم راهبردی ملت ها را وابسته به خود نگاه دارد که ملت ایران با این انحصار شکنی مورد غضب استثمار قرار گرفته است.

فرماندار مرند تصریح کرد: سوخت های فسیلی در آینده نزدیک تمام خواهند شد و نیاز به یافتن انرژی های جایگزین بیش از پیش در جهان احساس می شود و در آینده توازن قدرت به نفع کسانی خواهد بود که بتوانند در زمینه تامین انرژی حرفی برای گفتن داشته باشند .

رضوانی ادامه داد: دشمن حتی برای راکتور تحقیقاتی تهران که به تولید رادیو داروها برای بیماری های خاص و صعب العلاج اقدام می کرد اورانیوم 20 در صد در اختیار ایران قرار نداد، جان ملت ها برای آنها هیچ ارزشی ندارد و حقوق بشر بهانه ای برای رسیدن به اهداف استثماری آنهاست اما دانشمندان ایرانی با دستیابی به چرخه کامل سوخت هسته ای اورانیوم مورد نیاز داخل را تولید نمودند .

وی با اشاره به ضرورت استفاده از انرژی هسته ای در تامین برق و تاسیس نیروگاه های هسته ای افزود: برای تامین سوخت این نیروگاه ها باید اورانیوم غنی سازی شود و اگر کشور توانایی غنی سازی اورانیوم نداشته باشد برای تامین اورانیوم مورد نیاز خود وابسته کشورهای دارای فناوری چرخه سوخت هسته ای خواهد بود اما امروز ایران در داخل می تواند سوخت مورد نیاز خود را تامین نماید .

فرماندار مرند در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دستیابی به فناوری هسته ای و یا بمب اتم دستاویزی است در دست استکبار تا به مخالفت با ملت ایران بپردازد اما مشکل اصلی آنها با انقلاب و ایدئولوژی اسلامی ملت ایران است که راهی نو را برای ملت های آزاده ترسیم می نماید تا بدون تحمل یوغ بندگی طاغوت و استکبار و با اتکا به پروردگار خود به رشد وو تعالی و کمال برسند و در صورتی که این مسئله به نوعی حل و فصل شود بهانه های دیگری را برای مخالفت با ملت ایران در پیش خواهند گرفت.

وی تاکید کرد: هر کس در برهه حساس کنونی در راس کشور باشد باید به خواسته به حق ملت که ادامه رشد و بالندگی و طی مسیر پیشرفت و ترقی است عمل نماید و هیچ کس حق ندارد بر خلاف مصالح ملت و کشور به مصالحه با بیگانگان و کسانی که سالهای زیادی منابع عظیم این کشور را به یغما برده اند بپردازد .