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۲۲ فروردین ۱۳۹۱، ۱۰:۰۰

نوبخت خبر داد:

18 باب مسجد در اردبیل ساخته می‌شود

18 باب مسجد در اردبیل ساخته می‌شود

اردبیل – خبرگزاری مهر: رئیس مجمع خیران و بانیان مسجدساز استان اردبیل از ساخت 18 باب مسجد در اردبیل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد نوبخت شامگاه دوشنبه در جلسه تشکیل مجمع خیران و بانیان مسجدساز در اردبیل عنوان کرد: 8 باب مسجد در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد و 10 باب مسجد دیگر نیز نیز در مناطق دورافتاده و محروم ساخته می شود.

وی استان اردبیل را از استانهای پیشرو در احداث مسجد، بازسازی امامزاده ها و بقاع متبرکه در کشور دانست و افزود: مجمع خیران و بانیان مسجدساز به صورت مستقل برای نخستین بار در کشور با هدف توسعه و مشارکت مردمی در امر مسجد سازی ایجاد شد.

 نوبخت مهمترین اولویت این مجمع را توسعه مساجد، بازسازی امامزاده ها و بقاع متبرکه در سطح استان دانست و افزود: نهادینه سازی فرهنگ احداث مساجد و گسترش آن در جامعه از اهداف این مجمع است.

وی نقش خیران و مردم را در گسترش و ارتقای مساجد مهم ارزیابی و تصریح کرد: در حوزه دین هر چه از پتانسیلهای موجود در بین مردم استفاده شود به همان اندازه نتیجه می دهد.

 

کد مطلب 1572898

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