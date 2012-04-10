به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین خسروی دوشنبه‌شب در نشست شورای هماهنگی صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر در شهرستان دشتستان اظهار داشت: شهرستان دشتستان جایگاه ویژه‌ای در صنایع دستی دارد و امیدواریم با حمایت مسئولان صنعت، معدن و تجارت استان شاهد بهبود وضعیت صنایع دستی دشتستان باشیم.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین خواسته‌های مردم شهرستان دشتستان در حوزه معادن و صنعت و خدمات، اجرایی شدن مصوبات سفر هیئت دولت به این شهرستان است که مهم‌ترین این طرح‌ها پتروشیمی دشتستان است.

فرماندار دشتستان خواستار حمایت از تولیدکنندگان و صنایع شهرستان دشتستان شد و افزود: این شهرستان در صنایع دستی جایگاه ویژه‌ای دارد و امیدواریم با حمایت مسئولان صنعت، معدن و تجارت استان شاهد بهبود وضعیت صنایع دستی دشتستان باشیم.

وی با بیان اینکه شهرستان دشتستان بزرگترین تولید کننده خرما در سطح استان است، خواستار تقویت صنایع بسته‌بندی در این شهرستان شد و اضافه کرد: بی‌شک تقویت و تجهیز صنایع بسته‌بندی خرما گامی بزرگ در حمایت از باغداران و تولیدکنندگان این محصول است.

خسروی با تاکید بر لزوم ساماندهی توزیع سیمان در دشتستان افزود: توزیع سیمان در شهرستان باید عادلانه باشد و یک هماهنگی بین مجموعه انجمن صنفی رانندگان و سازمان حمل و نقل صورت گیرد و شبکه توزیع در مجرای قانونی خود مدیریت و ساماندهی لازم را به عمل آورد.

وی اضافه کرد: مجموعه صنعت و معدن و تجارت با همکاری سازمان حمل و نقل استان بوشهر بر نحوه و چرخه توزیع سیمان نظارت جدی داشته باشند.