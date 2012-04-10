احمدعلی محسن‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام این خبر گفت: برای افتتاح این همایش در روز پنجم اردیبهشت در مرکز همایش‌های سازمان صدا و سیما از آقای محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور دعوت به عمل آمده است. در این مراسم همچنین پیام فرانسیس گری مدیرکل وایپو (سازمان جهانی مالکیت معنوی) قرائت خواهد شد.

به گفته دبیر همایش حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط، در این همایش که از ساعت 8:30 صبح تا ساعت 19روز سه‌شنبه 5 اردیبهشت ادامه خواهد داشت، 5 پنل تخصصی با حضور کارشناسان ارشد رشته حقوق و دیگر حوزه‌ها برگزار خواهد شد و در مراسم اختتامیه هم به دارندگان پایان‌نامه‌های مرتبط با حقوق مالکیت فکری، جوایزی اعطا خواهد شد.

وی همچنین از سخنرانی سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرتضی بختیاری وزیر دادگستری، فاطمه بداغی معاون حقوقی رئیس جمهور و حجت‌الاسلام علیرضا امینی معاون آموزش و تحقیقات قوه قضائیه در این همایش خبر داد.

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت ارشاد هدف از برگزاری همایش حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط را فراهم کردن زمینه پیوستن ایران به کنوانسیون‌های مهمی مانند برن، رم، سازمان جهانی وایپو و در نهایت سازمان تجارت جهانی اعلام کرد.

وی با اشاره به عزم جدی کشورمان برای پیوستن به این معاهدات مهم بین‌المللی، گفت: راه دشواری پیش روی ماست؛ چین پس از پاسخ به 7000 سوال و روسیه پس از پاسخ به 3000 سوال در زمینه حقوق پدیدآورندگان آثار، توانستند به عضویت سازمان تجارت جهانی (wto) درآیند. بیشتر سوالاتی که در حال ارائه به ایران است، پیرامون موضوع کپی رایت است.

احمدعلی محسن زاده همچنین از تصویب 52 ماده از 134 ماده لایحه حمایت از مالکیت ادبی، معنوی و حقوق مرتبط در کمیسیون لوایح هیئت دولت خبر داد و ابراز امیدواری کرد با تایید کامل، این لایحه در آینده نزدیک تقدیم مجلس شود.

به گفته وی تاکنون در این لایحه بخش‌های مهمی به تصویب رسیده که از جمله آنها می‌توان به افزایش زمان ممنوعیت استفاده از آثار از 30 سال به 50 سال - پیشنهاد علی مطهری که به تصویب مجلس هم رسید - اشاره کرد.