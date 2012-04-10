  1. بین الملل
۲۲ فروردین ۱۳۹۱، ۸:۵۰

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از رسانه های بین المللی به شرح زیر است.

خاورمیانه

- آمریکا درخواست سوریه برای دادن "تضمین کتبی" به منظور خلع سلاح مخالفان را رد کرد

- یک سیاستمدار ترکیه: ایالات متحده بر آن است تا با وارد کردن ترکیه به یک جنگ، این کشور را تجزیه کند

- پاکستان سیاست شیعه کشی در این کشور را رد کرد

- پانزده نفر در درگیری ها بین مخالفان و پلیس تونس مجروح شدند/ رئیس جمهوری تونس نیز درگیری ها را محکوم کرد

- بر اثر حمله نیروهای سوریه به اردوگاه آوارگان در ترکیه دو نفر کشته شدند

آمریکا
- رئیس جمهوری برزیل سیاست های انبساطی مالی دولت آمریکا را مانعی در مسیر رشد و توسعه کشورش می داند

اروپا
- فعالان آلمانی بار دیگر از گونتر گراس نویسنده و شاعر این کشور که از اسرائیل انتقاد کرده بود و به همین دلیل تحت حملات شدید و تبلیغاتی قرار داشت اعلام حمایت کردند

روسیه و اقمار
- تیبیلف رئیس جمهوری اوستیای جنوبی شد

آسیا
- کره جنوبی، کره شمالی را متهم کرد که با حفر تونل در صدد آزمایش اتمی است

کد مطلب 1572918

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها