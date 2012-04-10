عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خاورمیانه

- آمریکا درخواست سوریه برای دادن "تضمین کتبی" به منظور خلع سلاح مخالفان را رد کرد

- یک سیاستمدار ترکیه: ایالات متحده بر آن است تا با وارد کردن ترکیه به یک جنگ، این کشور را تجزیه کند

- پاکستان سیاست شیعه کشی در این کشور را رد کرد

- پانزده نفر در درگیری ها بین مخالفان و پلیس تونس مجروح شدند/ رئیس جمهوری تونس نیز درگیری ها را محکوم کرد

- بر اثر حمله نیروهای سوریه به اردوگاه آوارگان در ترکیه دو نفر کشته شدند

آمریکا

- رئیس جمهوری برزیل سیاست های انبساطی مالی دولت آمریکا را مانعی در مسیر رشد و توسعه کشورش می داند

اروپا

- فعالان آلمانی بار دیگر از گونتر گراس نویسنده و شاعر این کشور که از اسرائیل انتقاد کرده بود و به همین دلیل تحت حملات شدید و تبلیغاتی قرار داشت اعلام حمایت کردند

روسیه و اقمار

- تیبیلف رئیس جمهوری اوستیای جنوبی شد

آسیا

- کره جنوبی، کره شمالی را متهم کرد که با حفر تونل در صدد آزمایش اتمی است