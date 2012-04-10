آرای کامل دیدار پرسپولیس و داماش اعلام شد/ کسر امتیاز از سرخپوشان

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته های داوران و انضباطی پس از بررسی همه جوانب و بازبینی چند باره فیلم مسابقه و گزارش ناظر داوری و ناظر مسابقه رای خود را به شرح ذیل صادر کردند.



رای کمیته داوران:

« همانطور که کمیته داوران مطابق آیین نامه خود عملکرد کلیه داوران را مورد بررسی قرار می دهد و از آنجا که مسئول این کمیته نیز به عنوان ناظر ویژه در استادیوم محل مسابقه حضور داشته عملکرد محمود رفیعی را ضعیف ارزیابی کرده و نامبرده برابر آیین نامه مذکور بمدت 4 هفته از قضاوت در مسابقات محروم است.

رای کمیته انضباطی نیز به این شرح است:

تیم داماش گیلان به خاطر تخلفات تماشاگران منتسب به این تیم و با توجه به فحاشی آنها نسبت به یکی از بازیکنان تیم مقابل به یکصد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

همچنین تیم پرسپولیس تهران به خاطر تخلفات تماشاگران منتسب به این تیم مبنی بر اهانت و فحاشی آنها در طول مسابقه و بخصوص در دقایق پایانی که منجر به ناتمام ماندن مسابقه از سوی داور شد به پرداخت یکصد میلیون ریال جریمه نقدی و کسر 2 امتیاز محکوم شد و نتیجه این دیدار نیز 3 بر صفر به نفع داماش گیلان اعلام شد.

همچنین با توجه به تلاشهای جوانمردانه علی کریمی در خصوص همکاری و همیاری با داور مسابقه کمیته انضباطی وی را مستحق تشویق و تقدیر دانسته و برای علی کریمی مبلغ 50 میلیون ریال پاداش نقدی در نظر گرفته است.