دهمین دوره مسابقات قرآن کریم در فیلیپین برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه گسترش همکاری های قرآنی و معرفی داوران ایرانی با درخواست مقامات فیلیپینی در دور قبلی مسابقات سراسری قران کریم در مانیل، بار دیگر گروه داوران ایرانی قضاوت و ریاست هیئت داوران را برعهده گرفتند.

«سالسالونا» مدیر کل فرهنگی وزارت امور مسلمانان فیلیپین این همکاری را نشانه توجه خاص ایران به قرآن دانست.

لازم به یادآوری است دراین دور از مسابقات، دارالقران کریم «مهارلیکا» وابسته به رایزنی فرهنگی ایران در بخش مردان نفرات اول و دوم و در بخش زنان نفر دوم را به خود اختصاص داد .

در حاشیه این برنامه همچنین تعدادی از قرآن های چاپ ایران به همراه ترجمه انگلیسی در اختیار مسلمانان و شرکت کنندگان قرار گرفت.