  1. دين، حوزه، انديشه
۲۲ فروردین ۱۳۹۱، ۹:۳۷

دهمین دوره مسابقات قرآن کریم در فیلیپین برگزار شد

دهمین دوره مسابقات قرآن کریم در فیلیپین برگزار شد

دهمین دوره مسابقات قران کریم «مجمع الجزایر لوزون»، با حضور داوران ایرانی، 19فروردین ماه در فیلیپین برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه گسترش همکاری های قرآنی و معرفی داوران ایرانی با درخواست مقامات فیلیپینی در دور قبلی مسابقات سراسری قران کریم در مانیل، بار دیگر گروه داوران ایرانی قضاوت و ریاست هیئت داوران را برعهده گرفتند.
«سالسالونا» مدیر کل فرهنگی وزارت امور مسلمانان فیلیپین این همکاری را نشانه توجه خاص ایران به قرآن دانست.
لازم به یادآوری است دراین دور از مسابقات، دارالقران کریم «مهارلیکا» وابسته به رایزنی فرهنگی ایران در بخش مردان نفرات اول و دوم و در بخش زنان نفر دوم را به خود اختصاص داد .
در حاشیه این برنامه همچنین تعدادی از قرآن های چاپ ایران به همراه ترجمه انگلیسی در اختیار مسلمانان و شرکت کنندگان قرار گرفت.

کد مطلب 1572921

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها