تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه بیست و دوم فروردین‌ماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با هجدهم جمادی الاول سال 1433 هجری قمری و دهم آوریل سال 2012 میلادی.

- مرحله نهایی مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‎های غرب آسیا امروز با دیدار چهارم تیم‎های مهرام ایران و الریاضی لبنان در تهران پیگیری می‎شود.

- مسابقات والیبال ساحلی تور آسیا - اقیانوسیه از امروز با حضور تیم ملی ایران در تایلند پیگیری می‌شود.

- مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتسال بانوان غرب آسیا امروز طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:

* ایران - لبنان

* بحرین - اردن

- هفته سی و سوم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر انگلستان امروز با برگزاری دیدار بلاکبرن و لیورپول پیگیری می‌شود.