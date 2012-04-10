تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سهشنبه بیست و دوم فروردینماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با هجدهم جمادی الاول سال 1433 هجری قمری و دهم آوریل سال 2012 میلادی.
- مرحله نهایی مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاههای غرب آسیا امروز با دیدار چهارم تیمهای مهرام ایران و الریاضی لبنان در تهران پیگیری میشود.
- مسابقات والیبال ساحلی تور آسیا - اقیانوسیه از امروز با حضور تیم ملی ایران در تایلند پیگیری میشود.
- مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتسال بانوان غرب آسیا امروز طبق برنامه زیر پیگیری میشود:
* ایران - لبنان
* بحرین - اردن
- هفته سی و سوم رقابتهای فوتبال لیگ برتر انگلستان امروز با برگزاری دیدار بلاکبرن و لیورپول پیگیری میشود.
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