  1. ورزش
۲۲ فروردین ۱۳۹۱، ۸:۲۲

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری ‌مهر - گروه ‌ورزشی: پیگیری مرحله نهایی مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‎های غرب آسیا و برگزاری دیدارهای مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتسال بانوان غرب آسیا مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه بیست و دوم فروردین‌ماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با هجدهم جمادی الاول سال 1433 هجری قمری و دهم آوریل سال 2012 میلادی.

- مرحله نهایی مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‎های غرب آسیا امروز با دیدار چهارم تیم‎های مهرام ایران و الریاضی لبنان در تهران پیگیری می‎شود.

- مسابقات والیبال ساحلی تور آسیا - اقیانوسیه از امروز با حضور تیم ملی ایران در تایلند پیگیری می‌شود.

- مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتسال بانوان غرب آسیا امروز طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:
* ایران - لبنان
* بحرین - اردن

- هفته سی و سوم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر انگلستان امروز با برگزاری دیدار بلاکبرن و لیورپول پیگیری می‌شود.

کد مطلب 1572924

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها