کاهش بلوتوثهای غیراخلاقی در مترو/ افزایش 20 درصدی قیمت بلیت

علی محمد قلی ها در گفتگو با خبرنگارمهر با اشاره به فعالیتهای فرهنگی مترو گفت: با برنامه ریزی های فرهنگی، جایگزینی بلوتوث های مفید و... به شدت شاهد کاهش تبادل بلوتوث های غیر اخلاقی در مترو هستیم.

قلی ها با بیان این که در ایستگاههای مترو مکان هایی با عنوان "با من در میان بگذار " پیش بینی کرده ایم گفت: این طرح در گذشته نیز در مترو تهران اجرا شده بود و در ایام خاص روحانیون و کارشناسان مذهبی در ایستگاه های مترو به سوالات شهروندان پاسخ می دادند اما در طرح جدید تنوع کارشناسان بیشتر است و بر اساس ایام مختلف کارشناسان مرتبط به این غرفه‌ها می آیند .

وی افزود: در هفته سلامت، پزشکان برای پاسخ به پرسشهای پزشکی، در ایام مذهبی مانند ماه رمضان روحانیون و روانشناسان و مشاوران خانواده نیز در این غرفه ها به مشکلات و پرسشهای مسافران مترو پاسخ می دهند.

هزینه های برق مترو همچنان با تعرفه های قدیم محاسبه می شود

مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران بیان اینکه هزینه های برق مترو همچنان با تعرفه های قدیم محاسبه می شود گفت: متاسفانه علی رغم تاکید کمیسیون عمران مجلس باز هم وزارت نیرو بر اساس تفسیر خود از قانون قبوض برق مترو را صادر می کند.

وی با تاکید بر اینکه متروی تهران بر اساس قانون، هشت میلیارد تومان از وزارت نیرو طلبکار است گفت: ما تنها نرخ های قانونی که مصوبه مجلس است را می پذیریم که بر اساس آن متروی تهران از وزرات نیرو طلبکار نیز هست.

قلی ها با اشاره به ازدحام در واگنهای مترو گفت: اگر حمایت های دولتی پرداخت شود و 2 میلیارد دلار که در قانون برای توسعه خطوط مترو پیش بینی شده بود تامین اعتبار شود مشکلی در اداره کردن مترو نداریم و به راحتی با افزایش واگنها، تکمیل خطوط و کاهش سر فاصله ها خدمات بهتری به شهروندان ارائه می کنیم.

شورا راهکارهای جبران افزایش هزینه‌ها را پیش بینی کند/ افزایش 20 درصدی قیمت بلیت مترو

مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران با اشاره به لایحه افزایش قیمت بلیت مترو در سال 91 گفت: سال گذشته در جلسه‌ای که با کمیسیون عمران شورا داشتیم پیشنهاد افزایش 20 درصدی بلیت مترو را ارائه کردیم که تصویب این لایحه برای بررسی بیشتر تصویب نشد.

وی ادامه داد: هزینه های مترو در سال جدید افزایش داشته است و در صورتی که قرار است قیمت جدید بلیتها با تاخیر به تصویب برسد شورا راهکارهایی برای این تاخیر پیش بینی کند.