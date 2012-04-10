به گزارش خبرنگار مهر، رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد پیش از این اعلام کرده بود که دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد امسال این دانشگاه از 339 نوع به 130 نوع کاهش یافته است.
عبدالله سجادی جاغرق در گفتگو با خبرنگار مهر، با ذکر مثالی جزئیات کاهش دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد 91 دانشگاه آزاد را اعلام کرد و گفت: در کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رشتههای ارتباطات - روزنامه نگاری و ارتباطات - روابط عمومی تعیین شده که 2 رشته در ارتباطات اما با گرایشهای مختلف به شمار میآید.
وی ادامه داد: پیش از این یک دفترچه سوال مختص رشته ارتباطات - روزنامه نگاری و یک دفترچه سوال هم مختص رشته ارتباطات - روابط عمومی در اختیار داوطلبان قرار میگرفت. سوالات دروس رشته ارتباطات - روزنامه نگاری در کنکور با سوالات رشته ارتباطات - روابط عمومی گاهاً مغایرت داشت و نمرهای که از داوطلب رشته روزنامه نگاری تولید میشد، قابلیت قیاس با نمره رشته روابط عمومی را نداشت.
رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد در ادامه اضافه کرد: به نظر میرسید داوطلبی که در رشته روزنامه نگاری نمره قبولی کسب نمیکند علاقه داشت که در رشته روابط عمومی هم ادامه تحصیل دهد و پیش از این هم امکان انتقال داوطلب از گرایشی به گرایش دیگر امکانپذیر نبود و صرفاً افرادی با سواد کمتر پذیرش میشدند.
سجادی جاغرق تاکید کرد که امسال در مرکز آزمون دانشگاه آزاد این امکان فراهم شده که داوطلبان را در زمان پذیرش، میان گرایشهای یک رشته با هماهنگی خودشان جابهجا کرد و در واقع دست مسئولان مرکز آزمون در کیفیتر گزینش داوطلب بازتر شده است.
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