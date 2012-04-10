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۲۲ فروردین ۱۳۹۱، ۸:۵۷

96 درصد مردم از عملکرد نیروی انتظامی همدان رضایت دارند

96 درصد مردم از عملکرد نیروی انتظامی همدان رضایت دارند

همدان - خبرگزاری مهر: استاندار همدان گفت: بر اساس نظرسنجی انجام شده 96 درصد مردم از عملکرد نیروی انتظامی همدان رضایت دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، کرم رضا پیریایی در نخستین صبحگاه مشترک نیروی اتنظامی استان در ستاد انتظامی شهرستان همدان اظهارداشت: کاهش جرایم، احساس امنیت بالا و آمارهای ارائه شده توسط ستاد انتظامی کشور، روند روبه رشد و ممتازبودن رتبه نیروی انتظامی استان همدان را نشان می دهد.

پیریایی احساس امنیت را از جمله مسائل مهم در هر جامعه بیان کرد و افزود: کسب رتبه ششم کشوری نیروی اتنظامی استان همدان به لحاظ احساس امنیت، مؤید این واقعیت است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر موقعیتی مطلوب در استان همدان ایجاد شده است، اظهار داشت: تمام آمار ارائه شده از این مجموعه ارزیابی و کاملا دقیق است.

پیریایی به سفرهای دولت به استان همدان اشاره کرد و یادآور شد: در مدت یک سال مجموعه هیئت دولت دو سفر به استان همدان داشت که این امر وظیفه نیروی انتظامی را چندین برابر می کرد.

کد مطلب 1572940

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