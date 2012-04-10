  1. ورزش
۲۲ فروردین ۱۳۹۱، ۹:۳۵

فینال بسکتبال غرب آسیا/

سرمربی الریاضی: شانس قهرمانی تیمم کم است/ فقط از یک بازیکنم راضی‎ام

سرمربی الریاضی: شانس قهرمانی تیمم کم است/ فقط از یک بازیکنم راضی‎ام

سرمربی تیم بسکتبال الریاضی لبنان پس از شکست تیمش در دیدار سوم مرحله نهایی مسابقات قهرمانی باشگاه‎های غرب آسیا برابر مهرام گفت: به خاطر داشتن بازیکنان مصدوم شانس قهرمانی تیمم کم شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، "فواد ابو چاکرا" با ابراز نارضایتی از روندی که بازیکنان تیم بسکتبال الریاضی لبنان در دیدار برابر مهرام در مرحله فینال مسابقات قهرمانی باشگاه‎های غرب آسیا داشتند، اظهارداشت: البته بازیکنان من خیلی خسته هستند. آنها طی 20 روز 15 بازی انجام داده‎اند و همین مسئله خستگی آنها را تشدید کرده است.

وی تصریح کرد: در این مدت که مرحله نهایی مسابقات باشگاه‎های غرب آسیا را در پیش داشتیم، فرصتی برای استراحت نداشتیم. به همین دلیل و به دلیل میزان خستگی بالا بازیکنان تیمم در دقایق پایانی بازی نتوانستند بازی متمرکزی را ارائه دهند و از جریان بازی کاملا خارج شدند.

سرمربی تیم بسکتبال الریاضی لبنان با اشاره به بازیکنان مصدوم تیمش تاکید کرد: از طرفی در حالی دیدار سوم را مقابل مهرام ایران برگزار کردیم که بازیکن مصدوم زیادی داشتیم و همین مسئله شانس قهرمانی‎مان را کم کرده بود. مهرام تیم خوبی است اما با همین وجود و مشکلاتی که داشتیم بازیکنانم 33 دقیقه عالی کار کردند.

ابوچاکرا با یادآوری اینکه "دریک اسپنسه" 21 امتیاز برای تیمش گرفت و تنها بازیکنی بود که بیشترین خطا روی او انجام شد، خاطرنشان کرد: "دریک اسپنسه" خیلی خوب بود. او تنها بازیکن تیم بود که برای‎مان عالی کرد و تمام خواسته‎های من را در زمین اجرا کرد.

سرمربی تیم بسکتبال الریاضی لبنان در مورد دیدار چهارم تیمش برابر مهرام ایران گفت: نمی‎دانم نتیجه بازی چه می‎شود. فقط اینکه سعی می‎کنیم در این بازی با تمام مشکلات و بازیکنان مصدومی که داریم، متفاوت از دیدار سوم کار کرده و شانس‎مان را برای قهرمانی حفظ کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‎های غرب آسیا دوشنبه شب با برگزاری دیدار سوم میان تیم‎های مهرام ایران و الریاضی لبنان پیگیری شد که طی نماینده کشورمان با نتیجه 92 بر 76 حریف خود را شکست داد. دیدار چهارم دو تیم امشب برگزار می‏شود.

کد مطلب 1572964

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