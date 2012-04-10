به گزارش خبرنگار مهر، "فواد ابو چاکرا" با ابراز نارضایتی از روندی که بازیکنان تیم بسکتبال الریاضی لبنان در دیدار برابر مهرام در مرحله فینال مسابقات قهرمانی باشگاه‎های غرب آسیا داشتند، اظهارداشت: البته بازیکنان من خیلی خسته هستند. آنها طی 20 روز 15 بازی انجام داده‎اند و همین مسئله خستگی آنها را تشدید کرده است.

وی تصریح کرد: در این مدت که مرحله نهایی مسابقات باشگاه‎های غرب آسیا را در پیش داشتیم، فرصتی برای استراحت نداشتیم. به همین دلیل و به دلیل میزان خستگی بالا بازیکنان تیمم در دقایق پایانی بازی نتوانستند بازی متمرکزی را ارائه دهند و از جریان بازی کاملا خارج شدند.

سرمربی تیم بسکتبال الریاضی لبنان با اشاره به بازیکنان مصدوم تیمش تاکید کرد: از طرفی در حالی دیدار سوم را مقابل مهرام ایران برگزار کردیم که بازیکن مصدوم زیادی داشتیم و همین مسئله شانس قهرمانی‎مان را کم کرده بود. مهرام تیم خوبی است اما با همین وجود و مشکلاتی که داشتیم بازیکنانم 33 دقیقه عالی کار کردند.

ابوچاکرا با یادآوری اینکه "دریک اسپنسه" 21 امتیاز برای تیمش گرفت و تنها بازیکنی بود که بیشترین خطا روی او انجام شد، خاطرنشان کرد: "دریک اسپنسه" خیلی خوب بود. او تنها بازیکن تیم بود که برای‎مان عالی کرد و تمام خواسته‎های من را در زمین اجرا کرد.

سرمربی تیم بسکتبال الریاضی لبنان در مورد دیدار چهارم تیمش برابر مهرام ایران گفت: نمی‎دانم نتیجه بازی چه می‎شود. فقط اینکه سعی می‎کنیم در این بازی با تمام مشکلات و بازیکنان مصدومی که داریم، متفاوت از دیدار سوم کار کرده و شانس‎مان را برای قهرمانی حفظ کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‎های غرب آسیا دوشنبه شب با برگزاری دیدار سوم میان تیم‎های مهرام ایران و الریاضی لبنان پیگیری شد که طی نماینده کشورمان با نتیجه 92 بر 76 حریف خود را شکست داد. دیدار چهارم دو تیم امشب برگزار می‏شود.