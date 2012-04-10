به گزارش خبرنگار مهر، "فواد ابو چاکرا" با ابراز نارضایتی از روندی که بازیکنان تیم بسکتبال الریاضی لبنان در دیدار برابر مهرام در مرحله فینال مسابقات قهرمانی باشگاههای غرب آسیا داشتند، اظهارداشت: البته بازیکنان من خیلی خسته هستند. آنها طی 20 روز 15 بازی انجام دادهاند و همین مسئله خستگی آنها را تشدید کرده است.
وی تصریح کرد: در این مدت که مرحله نهایی مسابقات باشگاههای غرب آسیا را در پیش داشتیم، فرصتی برای استراحت نداشتیم. به همین دلیل و به دلیل میزان خستگی بالا بازیکنان تیمم در دقایق پایانی بازی نتوانستند بازی متمرکزی را ارائه دهند و از جریان بازی کاملا خارج شدند.
سرمربی تیم بسکتبال الریاضی لبنان با اشاره به بازیکنان مصدوم تیمش تاکید کرد: از طرفی در حالی دیدار سوم را مقابل مهرام ایران برگزار کردیم که بازیکن مصدوم زیادی داشتیم و همین مسئله شانس قهرمانیمان را کم کرده بود. مهرام تیم خوبی است اما با همین وجود و مشکلاتی که داشتیم بازیکنانم 33 دقیقه عالی کار کردند.
ابوچاکرا با یادآوری اینکه "دریک اسپنسه" 21 امتیاز برای تیمش گرفت و تنها بازیکنی بود که بیشترین خطا روی او انجام شد، خاطرنشان کرد: "دریک اسپنسه" خیلی خوب بود. او تنها بازیکن تیم بود که برایمان عالی کرد و تمام خواستههای من را در زمین اجرا کرد.
سرمربی تیم بسکتبال الریاضی لبنان در مورد دیدار چهارم تیمش برابر مهرام ایران گفت: نمیدانم نتیجه بازی چه میشود. فقط اینکه سعی میکنیم در این بازی با تمام مشکلات و بازیکنان مصدومی که داریم، متفاوت از دیدار سوم کار کرده و شانسمان را برای قهرمانی حفظ کنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاههای غرب آسیا دوشنبه شب با برگزاری دیدار سوم میان تیمهای مهرام ایران و الریاضی لبنان پیگیری شد که طی نماینده کشورمان با نتیجه 92 بر 76 حریف خود را شکست داد. دیدار چهارم دو تیم امشب برگزار میشود.
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