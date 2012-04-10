به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ووشو ایران در رده های سنی مختلف با هدایت "وی ان دونگ" چینی در بخش ساندا نتایج قابل توجه ای کسب کردند و فدراسیون ووشو نیز مصمم به ادامه همکاری با وی بود اما فدراسیون ووشو چین با تمدید قرارداد این مربی مخالفت کرده و قرار است یک مربی دیگر را جایگزین کند که تاکنون نام و رزومه کاری او به تهران ارسال نشده است.

اردوی تیم ملی ووشو قرار است 23 اردیبهشت ماه در تهران آغاز شود و در صورتی که تا آن زمان تکلیف مربی چینی مشخص نشود، فدراسیون هدایت تیم ملی را در مسابقات قهرمانی آسیا به مربیان ایرانی واگذار خواهد کرد.

محمدرضا جعفری، فرهاد فتحی، رامین موحد نیا، منصور نوروزی، اصغر شعبانی، محمدرضا میرمیران گزینه های داخلی فدراسیون برای حضور در کادر فنی هستند.

رقابتهای نوجوانان و جوانان جهان شهریورماه در ماکائو برگزار می شود و تیم ملی ایران با هدایت مربی چینی راهی این مسابقات خواهد شد. اردوی آماده سازی این تیم خردادماه آغاز می شود.

رقابتهای قهرمانی آسیا مردادماه در ویتنام برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران با ترکیبی کامل در دو بخش بانوان و آقایان در این مسابقات به میدان خواهد رفت.