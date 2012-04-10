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۲۲ فروردین ۱۳۹۱، ۱۰:۰۳

براتلو خبر داد:

3500 شعبه اخذ رأی برای برگزاری دور دوم انتخابات مجلس در تهران

3500 شعبه اخذ رأی برای برگزاری دور دوم انتخابات مجلس در تهران

تهران – خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات استان تهران اظهار داشت: 3500 شعبه اخذ رأی برای برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر برپا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صفرعلی براتلو افزود: تعداد این شعب به مانند دوره اول انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهر تهران بوده، به نحوی که تغییرات خاصی در این خصوص تا امروز نداشته ایم.

وی عنوان کرد: ستاد انتخابات اختیار ندارد، حتی یک شعبه را کم یا زیاد کند و این کار از وظایف و اختیارات هیئتهای اجرایی است که پس از تشکیل، کار خود را آغاز می کنند.

براتلو ادامه داد: هیئتهای اجرایی وضعیت شهرستانها را بررسی و نیازسنجی می کنند و شعبات انتخابات پیشین پالایش می شوند.

وی گفت: اگر در جایی، جمعیت افزایش یافته باشد یا اگر برخی شعبات در گذشته با تراکم جمعیت مواجه بودند، افزایش شعب اخذ رأی توسط هیئتهای اجرایی درخواست می شود.

کد مطلب 1572984

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