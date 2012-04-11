محمد جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه از تمدید قرارداد با فرهاد کاظمی رضایت کاملی دارد، در مورد صحبت‌های این مربی برای جذب بازیکن جدید ضمن بیان مطلب فوق گفت: حتما تیم را برای حضور در لیگ برتر تقویت خواهیم کرد. گرچه با این تیم در دسته اول نتایج خوبی را کسب کردیم اما برای موفقیت در لیگ برتر، باید تیم را با نظر کاظمی در خطوط مختلف تقویت کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که پیکان در صورت صعود به لیگ برتر، همانند دوره گذشته با مشکلات مالی مواجه نخواهد شد؟، افزود: در آن زمان کارخانه ایرانخودرو در حال ورشکستگی بود که تبعات مالی این اتفاق به زیر مجموعه‌ها سرایت کرده و باشگاه نیز با مشکلات زیادی مواجه شد که با حضور آقای نجم الدین در کارخانه، این مشکلات مرتفع شد.

سرپرست باشگاه پیکان تهران بر تاثیرات مثبت حضور نجم الدین در کارخانه بر باشگاه تاکید کرد و اظهار داشت: در این مدت امکانات خوبی در اختیار باشگاه قرار گرفته و به جرات می‌توانم بگویم بیشترین پرداخت‌ها را بین تمام باشگاه‌های کشور داشته‌ایم و برخی از بازیکنان 80 درصد مبلغ قراردادشان را دریافت کردند.

وی با اشاره به اینکه پیکان بیشتر تیمی لیگ برتری بوده و در این مسابقات بهتر عمل می‌کند تا لیگ دسته اول، تصریح کرد: یکی از دلایل اصلی سقوط پیکان به دسته اول، حضور تیم در قزوین، حمایت نشدن از سوی مسئولان آن استان و سردرگمی تیم بود که در نهایت پس از بازگشت به تهران و حمایت آقای نجم الدین و مسئولان کارخانه، انسجام هیئت مدیره و تلاش ویژه کادرفنی و بازیکنان به امید خدا روز پنجشنبه باز دیگر به لیگ برتر باز خواهیم گشت.

جمشیدی ابراز امیدواری کرد تیمی خوبی برای حضور در لیگ برتر بسته شود، در مورد رعایت سقف قراردادها خاطرنشان کرد: جایی که با کارگران سر و کار داریم و ارتباط نزدیک با این قشر زحمتکش جامعه داریم، بستن تیم حرفه‌ای کار سختی است. برخی از کارگران سه شیفت کار می‌کنند و حدود یک و نیم میلیون دریافتی دارند که در این شرایط پرداخت رقم‌های 400-500 میلیون اصلا درست و خوشایند نیست.

وی بر تلاش مسئولان این باشگاه برای جذب بازیکنان مورد نظر و بستن تیم خوب با در نظر گرفتن حداقل پرداخت‌ها تاکید کرد و ادامه داد: ما دوست داریم قهرمان شویم اما برای رسیدن به این هدف، هزینه بالایی باید انجام داد که برای‌مان در این شرایط چنین پرداخت‌هایی امکان پذیر نیست. ما با هزینه معقول، تیم خوبی را خواهیم بست تا به بهترین شکل از اعتبار باشگاه در مسابقات لیگ دفاع کند.

سرپرست باشگاه پیکان در مورد تیم والیبال این باشگاه هم گفت: در فصل جاری، اتفاقات مشابه فوتبال برای بازیکنان والیبال رخ داد و آنها درخواست‌های نجومی از ما داشتند، به همین دلیل تصمیم گرفتیم با تیمی جوان در لیگ شرکت کنیم. اگر برابر کاله در آمل با تیم ما نامهربانی نمی‌شد، مطمئنا قهرمان لیگ والیبال می‌شدیم، گرچه رسیدن به رده سوم با هزینه‌ای که انجام داده ‌بودیم، جایگاه بسیار خوبی بود. ضمن اینکه برخی از تیم‌ها 3 برابر ما هزینه کردند اما در نهایت پائین‌تر از ما قرار گرفتند.

تیم فوتبال پیکان در پایان هفته بیست و چهارم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور با 49 امتیاز صدرنشین گروه "الف" است و در صورت کسب 3 امتیاز در دو دیدار پایانی صعودش به مسابقات لیگ برتر را قطعی خواهد کرد.