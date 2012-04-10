دیوار بلوکی باغهای تاریخی دوان تخریب شد/ امید به حفظ بافت تاریخی منطقه

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش خبرگزاری مهر از احداث دیوارهای بلوکی در باغهای تاریخ دوان در شهرستان کازرون فارس گزارشی منتشر کرد.

احداث دیوارهای مرتفع بلوکی در یکی از باغهای تاریخی روستای دوان، علاوه بر آنکه منظر این روستای تاریخی را دچار مشکل کرده، بافت سنتی باغهای تاریخی این منطقه را نیز به هم میزد و این احتمال وجود داشتد که در صورت عدم تصمیم گیری درست برای حل چنین موضوعی و تداوم این دیوارکشیها در سایر باغهای تاریخی دوان، رفته رفته این باغ های چندصد ساله ارزش تاریخی خود را از دست دهند.

آنچه باغهای تاریخی انگور روستای دوان را متمایز از سایر باغهای مشابه می کند علاوه بر نوع دیوارچینیها و فضابندیهای ایجاد شده، مربوط به شیوه منحصر به فرد آبخیزداری است که توسط اهالی این روستا از قرنها پیش مورد استفاده قرار می گرفته است.

دیوار بلوکی که به صورت غیرقانونی بر روی یکی از باغهای تاریخی دوان ساخته شد

این شیوه سنتی به ویژه در منطقه خشک و کم بارانی مانند کازرون آنقدر حائز اهمیت و کاربردی بوده که حتی می تواند به عنوان میراث غیرملموس در فهرست آثار ملی نیز به ثبت برسد.

تمامی دیوارهای باغهای دوان از سنگهای لاشه موجود در کوه های اطراف بوده که به صورت خشکه چین و با حداکثر ارتفاع دو متر و میانگین ارتفاع یک و نیم متری در سطح وسیعی از اراضی مسطح و کوه های اطراف دوان گسترده شده اند که این مورد هم باعث نگهداری آب در سطح خاک شده و هم چشم انداز زیبا و کم نظیری را در منطقه به وجود آورده است.

اما دیوار بلوکی که در این منطقه ایجاد شده بود بافت تاریخی باغها دستخوش آسیب کرده بود.

عضو شورای مرکزی انجمن هم اندیشان جوان در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه گفت: پس از انتشار گزارش در خصوص احداث دیوار بلوکی در یکی از باغهای تاریخی دوان و از بین بردن منظر این باغها و روستا دادستان، نماینده اداره میراث فرهنگی کازرون به همراه نمایندگان دهیاری دوان و برخی دیگر از دستگاه های ذی ربط در محل حاضر شدند و در نهایت ضمن غیرقانونی دانستن این ساخت و ساز بر روی دیوارهای باغهای تاریخی روستای دوان، دستور تخریب دیوار بلوکی یاد شده را صادر کردند.

محسن عباسپور افزود: اداره میراث فرهنگی شهرستان کازرون نیز توسط کامیون و گریدر یکی از سه ضلع احداث شده این باغ را با هدف حفظ بافت تاریخی منطقه تخریب کرد.

وی ادامه داد: این اقدام اداره میراث فرهنگی و دادگستری و سایر دستگاه های ذی ربط کازرون، امیدواریهای فراوانی را در خصوص حفظ بافت تاریخی روستای دوان به وجود آورده، مشروط به آنکه این دست از اقدامات به همراه برخی فعالیتهای حفاظتی و ثبتی همچنان تداوم داشته باشد.

تخریب دیوار توسط اداره میراث فرهنگی شهرستان کازرون

عضو شورای مرکزی انجمن هم اندیشان جوان اظهار داشت: باغهای تاریخی روستای دوان و شیوه های باغداری سنتی در این باغها از جمله آثار ملموس و ناملموس بسیار ارزشمندی هستند که به واسطه چند قرن قدمت و همچنین کم نظیر بودن آن به خصوص در نقاط جنوبی ایران، قابلیت ثبت در فهرست آثار ملی را دارند.

وی گفت: ما امیدواریم اقدام اخیر اداره میراث فرهنگی شهرستان کازرون در اجرای قوانین پیرامون آثار تاریخی در باغهای تاریخی دوان پایان کار نبوده و سرآغازی برای توجه بیشتر و کارشناسی شده تر نسبت به آثار تاریخی واقع در این روستا و باغهای تاریخی پیرامون آن باشد.

عباسپور اظهار داشت: خوشبختانه یکی از ظرفیتهای بالقوه روستای دوان برای گسترش فعالیتهای باستان شناسی و پژوهشگریهای مردم شناسی، حضور روستاییانی است که به خوبی به ارزشهای تاریخی روستای خود واقف هستند مطمئنا اداره میراث فرهنگی می تواند با تکیه به این اهالی فعالیتهای حفاظتی و همچنین توسعه زیرساختهای گردشگری را در این منطقه افزایش دهد.

وی بیان کرد: در خصوص میزان علاقمندی و پایبندی اهالی روستای دوان به پیشینه تاریخی خود بایستی یادآور شد که اهالی این روستا با مشارکت یکی از خیران روستا موفق شدند از سال 88 موزه مردم شناسی روستای دوان را در یکی از حمامهای این روستای تاریخی دائر کنند.

این فعال میراث فرهنگی گفت: بدون شک در صورت توجه بیشتر و بهتر مسئولان ذی ربط به تاریخ روستای دوان، هم دیگر شاهد تعرض هایی مانند ایجاد دیوارهای بلوکی بر روی باغهای تاریخی آن نخواهیم بود و هم می توان با تکیه به رونق گردشگری، معیشت اهالی روستای دوان را نیز رونق بخشید.