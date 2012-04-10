سه طرح بهسازی راه های معادن در قزوین اجرایی می شود

حسن جمشیدیها در گفتگو با خبرنگار مهر، هدف از اجرای این سه طرح را ایجاد زیر ساخت های لازم در بخش معادن استان در راستای توسعه و رفع مشکلات حمل و نقل در بین معادن استان اعلام کرد.



وی یادآورشد: این سه طرح پس از گذراندن مراحل مطالعاتی توسط کارشناسان این سازمان وارد مرحله اجرایی خواهد شد.



جمشیدیها با بیان اینکه این طرحها در سه منطقه از شهرستانهای بوئین زهرا، تاکستان اجرا خواهد شد تصریح کرد: این اعتبار برای بهسازی راههای منتهی به معادن شهرستان بوئین زهرا، محور دانسفهان به سوراوجین و معادن شهرستان تاکستان، محور قرمزآباد به صادق آباد و معادن منطقه طارم سفلی در نظر گرفته شده است.



وی میزان اعتبار پیش بینی شده برای اجرای این طرحها را مبلغی بالغ بر 50 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: این طرح برای احداث زیر ساخت ها و تسهیل در حمل و نقل مواد معد نی اکتشافی از معادن استان در حال اجرا است.



جمشیدیها اظهارداشت: سه طرح بهسازی راههای معادن با همکاری اداره کل راه و ترابری استان و پس از گذراندن مراحل مطالعاتی و اختصاص اعتبار و تعیین پیمانکار و همچنین عقد قرارداد وارد فاز اجرایی خواهد شد.